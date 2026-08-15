Caso Carlos Emilio: 'Tú sabes dónde está', madre del joven desaparecido lanza mensaje a quien se lo llevó

A más de diez meses de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela en Mazatlán, Sinaloa, su madre, Brenda Valenzuela Gil, volvió a alzar la voz para dirigirse directamente a la persona que presuntamente se llevó al joven duranguense.

Mediante una publicación, Brenda describió el dolor y la incertidumbre que enfrenta su familia desde el pasado 5 de octubre de 2025, cuando se perdió el rastro de Carlos Emilio después de ingresar al área de baños del establecimiento Terraza Valentino.

“A ti que te lo llevaste… No sé quién eres. No sé dónde estás. No sé qué te pasó por la cabeza cuando decidiste arrancarle a una madre a su hijo. Tú sabes dónde está”, expresó.

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La madre del joven relató cómo la ausencia ha transformado la vida cotidiana de la familia: una cama que permanece intacta, fotografías que son abrazadas durante las noches y un teléfono que se revisa constantemente con la esperanza de recibir noticias.

También habló de la espera frente a una puerta que podría abrirse en cualquier momento y de la pregunta que, desde hace más de diez meses, permanece sin respuesta: “¿Dónde está mi hijo?”.

“No quiero venganza, quiero a mi hijo”

Brenda Valenzuela enfatizó que su exigencia no está motivada por un deseo de represalia, sino por la necesidad de conocer el paradero de Carlos Emilio y lograr que vuelva con su familia.

“No quiero venganza. Quiero a mi hijo. Mi hijo tiene un nombre. Tiene una historia. Tiene una familia que lo ama”, señaló en el mensaje, que cerró con la frase “Hasta encontrarlo”, utilizada durante las acciones emprendidas para mantener vigente el caso.

En otra publicación realizada en X, la madre mostró nuevamente una vela encendida, símbolo que la ha acompañado desde el inicio de la búsqueda.

“Desde el primer día encendí una vela por mi hijo. Ha acompañado cada oración, cada búsqueda y cada noche”, escribió al recordar que Carlos Emilio continúa desaparecido y que su familia sigue esperando su regreso.

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¿Dónde desapareció Carlos Emilio?

Carlos Emilio, joven originario de Durango y recién egresado de la licenciatura en Gastronomía, se encontraba de visita en Mazatlán cuando acudió acompañado de familiares a Terraza Valentino.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el joven ingresó al área de baños durante la madrugada del 5 de octubre, pero ya no regresó con sus acompañantes. Desde entonces, su madre ha encabezado distintas movilizaciones, búsquedas y encuentros con autoridades estatales y federales.

Pese a las investigaciones y las acciones impulsadas por la familia, hasta ahora no se ha informado públicamente sobre su ubicación. Brenda ha reiterado que no detendrá la búsqueda y que continuará pronunciando el nombre de su hijo hasta obtener una respuesta.