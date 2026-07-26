Caso Dafne Zapata: ¿quiénes son los tres detenidos por la muerte de la adolescente?

La investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que falleció dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, suma tres personas detenidas.

Dafne ingresó el 12 de julio a un campamento de verano de tres semanas, donde su familia esperaba que desarrollara mayor autonomía y fortaleciera su carácter. Cuatro días después, personal de la academia informó a su madre que la adolescente se había desvanecido mientras se bañaba y que ya no presentaba signos vitales. Sin embargo, la necropsia determinó que murió por asfixia por sumersión y que presentaba un traumatismo craneofacial y múltiples lesiones, hallazgos que llevaron a investigar el caso como feminicidio.

Durante la noche del sábado 25 y la madrugada del domingo 26 de julio fueron capturados Jorge Luis “N”, director de la institución, y Estrella “N”, responsable del área femenil. Ambos fueron trasladados al Centro Integral de Justicia de Altamira.

Días antes había sido detenida Danna Yanina “N”, una joven de 18 años identificada por las autoridades como instructora auxiliar durante el campamento de verano al que Dafne ingresó.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio, aunque será un juez quien determine la situación jurídica y posible responsabilidad de cada persona.

Jorge Luis “N”, director de la academia

Jorge Luis Ponce Ortega es señalado como fundador y director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, institución que encabezó durante más de dos décadas.

Dentro del plantel era conocido como el “comandante Ponce” y acostumbraba presentarse con uniforme de apariencia naval. Sin embargo, él mismo reconoció públicamente que no perteneció a las Fuerzas Armadas, sino que es arquitecto y cuenta con una maestría en Administración de Empresas.

La Secretaría de la Defensa Nacional también aclaró que la academia no tenía relación con esa dependencia. Jorge Luis “N” fue detenido en Altamira por su probable participación en los hechos investigados.

Estrella “N”, encargada del área femenil

Estrella Mora Díaz, conocida dentro de la institución como “la oficial Estrellita”, era responsable del cuidado y supervisión de las alumnas internadas.

También habría sido la persona que mantuvo comunicación con Alejandra Quintos, madre de Dafne, durante los días que la adolescente permaneció en el campamento. De acuerdo con el relato de la familia, Estrella aseguró inicialmente que Dafne había sufrido una caída y que había recibido atención médica.

Exalumnos la han señalado públicamente por presuntamente aplicar castigos severos dentro del internado. Estas acusaciones forman parte de testimonios difundidos después del fallecimiento, pero deberán ser acreditadas por las autoridades.

Danna Yanina “N”, la primera detenida

La primera captura relacionada con el caso fue la de Danna Yanina “N”, de 18 años, señalada como instructora auxiliar de Estrella durante el campamento.

Su familia y defensa sostienen una versión distinta: aseguran que seguía siendo alumna, que no era trabajadora de la academia y que también habría sido víctima de violencia y sometimiento dentro del plantel. Su padre afirmó que acudieron voluntariamente ante la Fiscalía para denunciar esos hechos.

Dafne murió el 16 de julio, cuatro días después de ingresar al campamento. La necropsia estableció como causa del fallecimiento asfixia por sumersión y documentó otras lesiones. Las autoridades deberán esclarecer qué ocurrió dentro de la academia y precisar la participación atribuida a cada detenido.

Ingresan al Centro Integral de Justicia de Altamira

Tras ser detenidos entre la noche del sábado 25 y la madrugada del domingo 26 de julio, Jorge Luis “N” y Estrella “N” fueron trasladados al Centro Integral de Justicia de Altamira, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. Ambos son investigados por su probable participación en el caso de Dafne Zapata, cuya muerte es indagada como feminicidio; durante las audiencias correspondientes, el Ministerio Público deberá exponer los datos de prueba reunidos y un juez determinará su situación jurídica.