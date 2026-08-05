CEJ alerta por intentos de extorsión a través de una supuesta inspección

A través de una nueva modalidad de extorsión telefónica se ha estado intentando sorprender a empresarios de Durango, advirtió la presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ), Karen Rivas, quien explicó que llaman a los negocios avisándoles que se hará una inspección de salubridad.

“No les especifican de qué dependencia, pero les marcan y les empiezan a pedir datos del propietario, datos del negocio, les dicen que van a ir a hacer una inspección al día siguiente a tal hora, pero que necesitan unos datos y se ponen muy insistentes a la hora de que les cuestionan de dónde hablan o quién los manda, pues no les saben decir, les cambian el tema y se les exige que les pasen los del dueño del negocio. A algunos les han pedido algunas cifras de dinero”, indicó.

Explicó que los delincuentes se hacen pasar por inspectores de alguna dependencia y solicitan depósitos de hasta cinco mil pesos para supuestamente realizar un dictamen y evitar sanciones. Pero aclaró que, hasta el momento, ninguno de los empresarios ha caído en el engaño.

“Obviamente los socios no caen en esto, gracias a Dios ninguno ha caído, nada más les cuelgan, pero sí es algo que se ha presentado al menos unas cinco veces en el gremio”, mencionó.

Por lo que exhortó a los empresarios y colaboradores a no realizar ningún pago y verificar que cualquier inspección provenga realmente de la autoridad correspondiente antes de atender cualquier requerimiento, ya que se han detectado estas llamadas en negocios de distintos como restaurantes, fisioterapias y comercio en general.

“A los empresarios estar alerta. Las autoridades siempre se van a identificar e incluso casi nadie de las autoridades marca para avisar que va a hacer una inspección. Casi siempre llegan sin avisar. Entonces, advertirles a los empresarios que no caigan, que si va a haber una inspección los esperen en su negocio, que les hagan su acta correspondiente . Nadie tendría por qué pedirles dinero en la primera visita de inspección. Ninguna instancia tendría por qué pedirles dinero, sino que ya les dejan un acta”.

“Si no cumplen el acta en cierto tiempo determinado pues ya se les pone una multa, pero incluso no se paga ahí en el negocio se paga ya dentro del juzgado cívico o donde sea la instancia”, explicó.