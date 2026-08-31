¿Cerrarán los bancos este 1 de septiembre por el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum?

Luego de la presentación del Segundo Informe de la Presidenta de México, surgieron dudas sobre la operación de los bancos.

El martes 1 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su segundo informe de Gobierno, pero la fecha no está contemplada en el calendario oficial; es por eso que no es un día inhábil para las instituciones financieras.

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Los bancos permanecerán abiertos

Los bancos operarán con normalidad en México; pese al informe de la presidenta, las sucursales deberán ofrecer atención al público en sus horarios con normalidad.

El informe coincidirá con el inicio del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, una fecha significativa dentro del calendario político de México. Es por ello que las personas que requieran asistir a alguna institución bancaria podrán hacerlo, ya sea para efectuar sus pagos, depósitos, retiros, trámites o incluso transferencias. Además, los cajeros automáticos y servicios digitales mantendrán sus operaciones habituales.

Esto quiere decir que no existe una suspensión general de las actividades bancarias relacionadas con el informe de la mandataria de México.

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¿Qué días se contemplan como inhábiles?

El calendario de días inhábiles para las instituciones financieras contempla otras fechas durante el año; entre ellas, corresponde a celebraciones nacionales.

Durante el mes de septiembre, el día que está contemplado es el miércoles 16 en conmemoración a la independencia de México; este día se suspenden operaciones financieras y de cualquier otro sector.

¿Habrá clases el 1 de septiembre?

La respuesta es sí, el regreso a clases para nivel básico es el lunes 31 de agosto, fecha que tampoco se ve afectada por el informe de la presidenta, por lo que sí habrá clases con normalidad. El ciclo escolar 2026-2027 está compuesto por 185 días, finalizando el 9 de julio de 2027.

Es importante considerar que los horarios pueden variar según las instituciones y sucursales, por lo que sería mejor consultar los canales oficiales del banco antes de acudir. Para las operaciones que no requieren atención presencial, los cajeros automáticos y las plataformas digitales continuarán siendo las opciones disponibles.

El Informe Presidencial de Claudia Sheinbaum no provocará el cierre de los bancos el 1 de septiembre; operarán con normalidad, mientras que el primer día inhábil oficial será el miércoles 16 de septiembre.