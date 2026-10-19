César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, es detenido ahora por la FGR

he del domingo 19 de octubre, el exfiscal César Jáuregui Moreno fue detenido apenas unas horas de haber sido liberado, ahora por la Fiscalía General de la República (FGR).

Un juez en Chihuahua había determinado que Jáuregui Moreno llevara en libertad su proceso por ejercicio indebido del servicio público, pero fue detenido poco después.

El martes 20 de octubre, audiencia inicial ante la FGR

El abogado de Jáuregui, Héctor Villasana, explicó que como se le ejecutó una orden de aprehensión por una jueza en el Estado de México, el exfiscal tiene que ser puesto a disposición de la misma, por lo cual fue trasladado a la Ciudad de México.

Según se dijo será el martes cuando se lleve la audiencia inicial de los delitos que le inculpa la FGR, entre ellos traición a la patria.

Afirmó que Jáuregui va tranquilo y fuerte a enfrentar estos hechos ahora en la Ciudad de México, ya que agentes federales ejecutaron la orden de aprehensión en su contra al salir de los juzgados.

En Chihuahua, durante el domingo, la Fiscalía y el Ministerio Público leyeron al menos 45 testimonios de testigos, el juez rechazó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva por el delito del que se le acusa, y que se derivó después del hallazgo del narcolaboratorio en El Pinal en el mes de abril de este año.

Según se determinó, como medida cautelar, Jáuregui Moreno d eberá entregar sus documentos migratorios y también se deberá abstener de acercarse a quienes están involucrados en la investigación .

Además deberá presentarse una vez al mes a firmar ante la autoridad judicial.

En cuanto la audiencia de vinculación o no a proceso, se informó que sigue programada para el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas, la cual estaría tomando en línea.

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Exfiscal de Chihuahua arribará al El Altiplano por caso CIA

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui,, arribará al penal de El Altiplano, Estado de México, para comparecer ante una jueza federal.

Al concluir la audiencia local la madrugada de este lunes, agentes federales lo llevaron al aeropuerto para ser trasladado a El Altiplano.

En entrevistas radiofónicas del programa de Ciro Gómez Leyva, Héctor Villasana, el abogado de Jáuregui manifestó que su cliente quedó bajo custodia federal, tras concluir una audiencia en la que un juez estatal se negó a imponerle prisión preventiva.

Antecedente

El 18 de abril de 2026 murieron dos elementos de la CIA, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y uno de los oficiales encargados de la seguridad del director de la AEI, tras desmantelar un laboratorio clandestino de metanfetaminas.