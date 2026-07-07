CFE: apagón masivo este miércoles 8 de julio, esta es la lista de colonias afectadas

La Comisión Federal de Electricidad anunció que este 8 de julio tiene programado un apagón masivo en este estado. ¿A qué se debe?

Como parte de los trabajos de mantenimiento de la infraestructura, se realizará un corte de luz, el cual durará algunas horas, afectando diversas colonias de este estado, ya que en las últimas semanas se ha reportado constantemente fallas en el servicio eléctrico.

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¿Cuál es el motivo del corte de energía eléctrica?

La suspensión temporal del servicio de energía eléctrica busca mejorar la infraestructura, garantizar un suministro más confiable para los habitantes de las colonias, optimizar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la zona suburbana y rural del puerto.

Las autoridades realizaron recomendaciones previas al apagón para evitar problemas con los habitantes de las zonas afectadas por el apagón. El servicio será suspendido durante las horas indicadas hasta terminar el trabajo de mejoramiento.

Colonias afectadas

Tras las obras de mantenimiento de la energía eléctrica, la CFE ocasionará suspensión del servicio en distintas zonas de Acapulco el miércoles 8 de julio en un horario de 10:30 a 15:30 horas.

En la información que emitió la CFE, las colonias con afectaciones son:

El quemado.

Renacimiento.

Sección I: Elektra.

El treinta centro.

Colonia Quinta Sección.

Sector 6 de la Colonia 2 de Febrero.

Texca.

Los órganos.

Casa Palenque.

Colonia Nueva Revolución.

Colonia Plan de Ayala.

Colonia ecologista.

Villa Guerrero.

Las autoridades recomendaron acatar las indicaciones previas para evitar algún problema en los hogares, aclarando que, si se cuenta con alguna duda o reporte, llamar al 071 para brindarle una atención personal.

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Con las labores de mantenimiento se pretende reducir los reportes de apagones inesperados o interrupciones del servicio y a su vez mejorar la infraestructura eléctrica.