¿CFE cambiará todos los medidores de luz en México? Esto se sabe y cuándo inicia

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene un programa para modernizar gradualmente los medidores de energía eléctrica en México mediante la instalación de equipos electrónicos y sistemas de medición avanzada. Sin embargo, esto no significa que los aparatos de todas las viviendas serán reemplazados durante 2026.

Hasta el 11 de agosto, la CFE no ha publicado un calendario único para sustituir simultáneamente los medidores de sus casi 50 millones de usuarios ni ha establecido una fecha nacional para comenzar visitas en todos los domicilios.

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La renovación forma parte del Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución 2023-2037. El documento contempla reemplazar equipos obsoletos y aumentar progresivamente el uso de medidores electrónicos y sistemas capaces de transmitir lecturas a distancia.

Los cambios ya pueden efectuarse en determinadas colonias o regiones, pero dependerán de la antigüedad y condiciones del aparato, así como de los proyectos programados por la CFE en cada zona. Por ello, no existe una fecha general a partir de la cual todos los usuarios deban recibir un medidor nuevo.

¿La sustitución del medidor tiene algún costo?

Los equipos utilizados para registrar el consumo eléctrico pertenecen a la empresa suministradora. La legislación establece que no debe cobrarse al usuario por su uso, mantenimiento, reparación o sustitución habitual, excepto cuando exista un deterioro intencional comprobado.

Si alguna persona solicita dinero para instalar un supuesto medidor inteligente, el usuario no debe realizar el pago. El personal de la CFE tiene que portar identificación y cualquier situación sospechosa puede reportarse al número 071 o mediante los canales oficiales de la Comisión.

Antes de que retiren el equipo anterior, es recomendable fotografiar el número del medidor y la última lectura. También se puede solicitar información sobre el motivo del cambio y conservar los documentos proporcionados por la cuadrilla.

No obstante, la CFE no establece públicamente que en todos los reemplazos ordinarios deba entregarse obligatoriamente un “acta firmada con folio”, como se ha asegurado.

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¿Qué hacer si aumenta el recibo?

Después de la sustitución, conviene comparar el primer recibo con los consumos anteriores. Una diferencia no demuestra automáticamente que el nuevo aparato tenga una falla, pues también pueden influir la temporada, el uso de electrodomésticos o la aplicación de lecturas reales en lugar de estimadas.

Cuando el consumo registrado parezca incorrecto, el usuario puede solicitar una revisión ante la CFE. La primera revisión en un periodo de 12 meses es gratuita. Si se comprueba una falla, tampoco se cobra la verificación y debe realizarse el ajuste correspondiente en la facturación.

Los equipos avanzados pueden enviar información con mayor frecuencia, pero no está confirmado que todos registren el consumo “minuto a minuto” ni que identifiquen directamente los horarios o actividades de quienes habitan la vivienda.