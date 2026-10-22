CFE: ¿Habrá aumento? Así puede cambiar tu recibo de luz a partir de noviembre

La llegada de noviembre puede traer una diferencia en el recibo de luz de algunas familias. Aunque mantengan los mismos aparatos y hábitos de consumo, el cierre de la temporada de verano podría influir en la cantidad que deberán pagar por el servicio.

Sin embargo, no hay un aumento general confirmado para todos los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a partir del 1 de noviembre. El cambio depende de la tarifa asignada a cada vivienda y del calendario que corresponde a su localidad.

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¿Qué cambia al terminar octubre?

Durante los meses de mayor calor, CFE aplica condiciones de verano para usuarios domésticos de bajo consumo en localidades clasificadas con las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F.

Este esquema permite que los hogares beneficiados tengan condiciones de cobro distintas durante una temporada en la que suele aumentar el uso de ventiladores y aire acondicionado.

En las localidades cuyo periodo de verano comprende de mayo a octubre, noviembre marca el regreso al esquema de cobro fuera de esa temporada. No obstante, las fechas no son iguales en todo el país: CFE considera los seis meses consecutivos más cálidos de cada localidad.

Por ello, no basta con vivir en determinada entidad para asegurar que el cambio se aplicará de la misma manera en todos sus municipios.

¿El recibo de luz llegará más caro?

Puede ocurrir, pero no es automático. Al finalizar la temporada de verano, cambian los bloques de consumo que reciben las condiciones preferenciales, de acuerdo con la tarifa correspondiente.

Esto significa que mantener un consumo similar al de los meses de calor puede representar un pago mayor. El efecto puede ser más evidente en viviendas donde continúa el uso frecuente de aire acondicionado.

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En cambio, si disminuye la cantidad de electricidad utilizada, esa reducción puede compensar parte de la diferencia. Por eso no existe un porcentaje único de incremento que pueda aplicarse a todas las familias.

El cierre de la temporada tampoco significa que desaparezcan todos los apoyos a las tarifas domésticas.

¿Qué pasa con la tarifa de alto consumo?

El término del verano no provoca que una vivienda ingrese automáticamente a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo, conocida como DAC.

Para determinar esa clasificación, CFE utiliza el promedio mensual del consumo registrado durante los últimos 12 meses y lo compara con el límite correspondiente a la tarifa de la localidad.

Por lo tanto, un solo recibo elevado no determina por sí mismo la reclasificación. De igual manera, reducir el consumo durante un periodo no garantiza salir inmediatamente de esa categoría.

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¿Cómo saber si el cambio te afecta en Durango?

La primera referencia es el apartado “Tarifa” del recibo. Los usuarios de Durango deben revisar esa información antes de asumir que tendrán un incremento por la llegada de noviembre.

También conviene comparar los kilowatts-hora consumidos y las fechas de facturación con los recibos anteriores. La clave es revisar cuánto se consumió y bajo qué condiciones se está cobrando, en lugar de atribuir cualquier diferencia únicamente al cambio de mes.

Si el monto aumenta sin una explicación clara, estos datos permitirán solicitar una revisión ante CFE.