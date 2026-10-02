¿Te dejaron un aviso de multa de la CFE? Así funciona el fraude de las 12 horas

Una hoja colocada en la puerta de una vivienda puede parecer una notificación relacionada con el servicio de electricidad. La advertencia de una multa o un posible corte de luz puede preocupar a cualquiera, pero antes de llamar al número impreso o realizar algún pago, conviene verificar su autenticidad.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha advertido sobre una modalidad de fraude en la que personas se hacen pasar por sus trabajadores y utilizan documentos falsos para exigir dinero por supuestas irregularidades en los medidores.

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¿Cómo funciona el fraude?

De acuerdo con los testimonios recogidos por la CFE, los avisos se dejan principalmente los viernes por la tarde. En ellos se asegura que el medidor carece de sello, no tiene candado o presenta alguna anomalía.

Los documentos señalan que el usuario dispone de apenas 12 horas para pagar una supuesta multa de entre 5 mil y 20 mil pesos, bajo la amenaza de suspender el suministro eléctrico.

Además, incluyen un número telefónico al que se pide llamar para resolver el problema. Al comunicarse, los responsables afirman que la irregularidad constituye una falta grave o incluso un delito, y presionan para que se realice el pago.

Después, otra persona que se presenta como “jefe de área” ofrece reducir la multa y proporciona una cuenta bancaria personal para recibir el depósito. Esa aparente oportunidad de pagar menos forma parte del engaño.

También pueden acudir a tu domicilio

Otra variante consiste en la visita de personas con vestimenta similar al uniforme de la CFE, quienes aseguran que cambiarán el medidor como parte de un supuesto operativo especial.

Durante la visita, señalan presuntas irregularidades y solicitan dinero en efectivo para evitar una sanción.

La CFE indica que sus trabajadores deben portar uniforme y credencial oficial vigente con fotografía y logotipos institucionales. Sin embargo, ante cualquier duda, es necesario confirmar directamente con la empresa la identidad del personal y el motivo de la visita antes de permitir el acceso.

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¿Qué hacer si recibes un aviso sospechoso?

Comunícate al 071, número oficial de atención de la CFE, para verificar si el documento corresponde a una notificación auténtica. Ten a la mano tu número de servicio, que aparece en el recibo, y conserva la hoja para explicar lo ocurrido.

Evita llamar al teléfono incluido en el aviso sospechoso, depositar a cuentas personales o entregar efectivo a alguien que te presione para resolver una supuesta multa.

También es importante distinguir entre una revisión y una sustitución del medidor. La revisión solicitada por el usuario puede generar un cargo si el equipo funciona correctamente; el reemplazo por falla o deterioro normal está previsto sin costo en los términos aplicables al servicio doméstico.

Los intentos de fraude pueden reportarse al 071 o en los Centros de Atención a Clientes. Si ya entregaste dinero, conserva el aviso, los mensajes y los comprobantes para presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.