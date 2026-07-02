¿Te llegó muy alto el recibo de luz? Así puedes pedir a CFE que revise tu medidor

Un recibo de luz con un cobro fuera de lo normal puede encender las alertas en cualquier hogar, especialmente durante la temporada de calor, cuando el uso de ventiladores, aires acondicionados o aparatos eléctricos suele aumentar.

En redes sociales se volvió a difundir el caso de una familia que habría recibido un recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 18 mil pesos. Según la versión compartida, tras solicitar una revisión técnica, se detectó que el medidor estaba descalibrado y registraba un consumo mayor al real, por lo que el cobro fue corregido.

Aunque el caso no ha sido confirmado oficialmente por la CFE, sí pone sobre la mesa una recomendación importante para los usuarios: si el recibo llega con un monto que no coincide con el consumo habitual, no basta con quejarse; hay que solicitar una aclaración formal y, en su caso, una revisión del medidor.

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¿Qué hacer si el recibo de CFE llega demasiado alto?

La CFE cuenta con un trámite de aclaración de recibo para usuarios que no están de acuerdo con el cobro registrado. Para ello, se debe proporcionar el número de servicio, un correo electrónico y una explicación del motivo de la inconformidad.

Además, los usuarios pueden solicitar la revisión del funcionamiento del medidor. Este trámite permite verificar si el equipo mide correctamente el consumo de energía eléctrica.

De acuerdo con la propia CFE, la revisión del medidor no tiene costo cuando se detecta alguna falla en su funcionamiento; sin embargo, si el medidor opera correctamente, la revisión puede generar un cargo para el usuario.

Guarda tus recibos anteriores

Una de las principales recomendaciones es conservar los recibos anteriores, ya sea en físico o descargados desde la aplicación o portal de CFE. Esto permite comparar el consumo histórico con el recibo más reciente.

Por ejemplo, si una vivienda pagaba normalmente entre mil 500 y 2 mil pesos, y de pronto recibe un cobro de 10 mil, 15 mil o 18 mil pesos, esa diferencia puede servir como evidencia para solicitar una aclaración.

También conviene revisar si el recibo corresponde a una lectura real o estimada, si hubo cambio de tarifa, incremento de consumo por temporada, uso intensivo de aparatos eléctricos o algún posible problema en la instalación interna.

¿Dónde se puede pedir la aclaración?

La aclaración puede realizarse a través de los canales oficiales de la CFE, como el portal de internet, la aplicación CFE Contigo, el número 071 o directamente en un Centro de Atención a Clientes.

Al hacer el reporte, es importante pedir un número de folio y conservarlo, ya que servirá para dar seguimiento al trámite.

¿Y si CFE no resuelve?

Si después de solicitar la aclaración el usuario no está conforme con la respuesta, puede acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La Profeco cuenta con mecanismos de conciliación para atender quejas contra proveedores, incluida la CFE. Para presentar una queja, el consumidor debe contar con documentos que respalden su inconformidad, como recibos, comprobantes de pago, identificación, contrato o número de servicio, así como el folio de atención de CFE.

También existe Concilianet, una plataforma de Profeco que permite iniciar procesos de conciliación en línea con proveedores registrados.

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Recomendaciones antes de pagar un recibo excesivo

Antes de cubrir un monto que parece fuera de lo normal, se recomienda:

Revisar el consumo en kilowatts hora y compararlo con recibos anteriores.

Verificar si el recibo corresponde a lectura real o estimada.

Solicitar una aclaración formal ante CFE.

Pedir revisión del medidor si el consumo no coincide con el uso habitual.

Guardar todos los recibos y folios de atención.

Acudir a Profeco si no hay una respuesta satisfactoria.

Un recibo alto no siempre significa un error, pero tampoco debe ignorarse cuando el monto se dispara sin explicación. La clave está en documentar el consumo, usar los canales oficiales y exigir la revisión cuando existan elementos para sospechar de una medición incorrecta.

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