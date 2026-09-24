¿CFE puede multarte por instalar un cargador para auto eléctrico en casa? Esto pasa con tu recibo de luz

Instalar un cargador para un auto eléctrico en casa parece un procedimiento sencillo; sin embargo, antes de conectarlo, deben considerarse la capacidad de la instalación, las condiciones del servicio contratado y el impacto que tendrá en el recibo de luz.

En redes sociales circulan advertencias sobre supuestas multas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra quienes colocan estos equipos sin notificarlo. Aunque no existe una sanción automática por el simple hecho de tener un cargador doméstico, sí podría haber consecuencias si se modifica el medidor, se realiza una conexión irregular o se utiliza energía fuera de las condiciones contratadas.

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CFE contempla el uso ilícito de energía entre las causas que pueden provocar el corte del suministro. Esto no significa que cargar un automóvil con la instalación de la vivienda sea, por sí mismo, una irregularidad, pero sí vuelve necesario revisar si el domicilio tiene capacidad suficiente para soportar la demanda del equipo.

¿Cuándo se debe consultar a CFE?

Antes de instalar un cargador fijo, es recomendable que un electricista calificado compruebe la capacidad de la instalación y las especificaciones del equipo.

Si para alimentar el cargador se necesita aumentar la capacidad del servicio o modificar infraestructura de CFE, el usuario deberá tramitar un incremento de carga eléctrica. La comisión cuenta con un procedimiento para solicitarlo y determinar si será necesario realizar trabajos adicionales.

El costo dependerá de la preparación que requiera la vivienda. Aunque la contratación del suministro puede no tener costo, las adecuaciones internas, los materiales y los trabajos del electricista corren por cuenta del propietario.

El recibo de luz también podría aumentar

Además de revisar la seguridad de la instalación, el propietario debe considerar que cargar el vehículo con el medidor de la vivienda incrementará el consumo doméstico.

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El impacto dependerá de la capacidad de la batería, la frecuencia de las recargas, el tipo de cargador y la tarifa aplicable al domicilio. Un consumo elevado también podría acercar al usuario a la tarifa Doméstica de Alto Consumo.

Para evitar que ambos consumos se mezclen, CFE permite solicitar un segundo medidor destinado exclusivamente al cargador. En ese caso, el equipo de recarga debe mantenerse separado de la instalación eléctrica de la vivienda.

Por ello, más que temer una multa inmediata, quienes ya instalaron un cargador o planean hacerlo deben verificar que la conexión sea segura, consultar si necesitan aumentar la carga contratada y calcular cómo cambiará su consumo de electricidad.