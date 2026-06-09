Olinia abre debate ¿el auto eléctrico mexicano queda fuera de las normas de seguridad?

El Olinia fue presentado como el primer miniauto eléctrico de México, una apuesta de movilidad urbana, bajo costo y producción nacional; sin embargo, sus propias características abrieron una nueva discusión: ¿bajo qué reglas de seguridad podrá circular?

El punto clave está en que el vehículo no encaja del todo en las categorías tradicionales de la regulación mexicana. No es una motocicleta, pero tampoco fue diseñado como un automóvil convencional. Esa diferencia podría colocarlo en una zona gris frente a normas como la NOM-194-SE-2021, que establece los dispositivos mínimos de seguridad para vehículos ligeros nuevos que se comercializan en el país.

De acuerdo con la norma, los vehículos ligeros nuevos deben incorporar distintos sistemas de seguridad, entre ellos cinturones de seguridad, sistema de frenado, sistema antibloqueo de frenos, protección a ocupantes contra impacto frontal y lateral, además de otros dispositivos que han entrado en vigor de manera gradual, como control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de llantas y anclajes para sistemas de retención infantil.

El debate surge porque Olinia fue planteado como un vehículo urbano de baja velocidad, pensado para trayectos cortos y con una velocidad máxima limitada a 50 kilómetros por hora. Por ello, el propio proyecto ha reconocido que se trabaja en una nueva Norma Oficial Mexicana para crear una categoría específica de vehículos urbanos eléctricos de baja y media velocidad.

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No sería coche ni moto

Durante la presentación del proyecto, Roberto Capuano, responsable de Olinia, explicó que el vehículo no fue diseñado para alinearse a la NOM-194, sino para impulsar una nueva categoría regulatoria.

El argumento del proyecto es que este tipo de unidades no son automóviles convencionales, pero tampoco deben ser emplacadas como cuatrimotos o motocicletas, como ocurre actualmente con algunos vehículos similares que ya circulan en el país.

Esa nueva categoría permitiría que Olinia opere bajo reglas propias, con requisitos distintos a los de un coche tradicional. Ahí es donde se abre la pregunta de fondo: ¿qué nivel de seguridad se le va a exigir?

¿Qué exige la NOM-194?

La NOM-194-SE-2021 establece los requisitos de seguridad para vehículos ligeros nuevos comercializados en México. Entre los elementos contemplados se encuentran apoyacabezas, cinturones de seguridad, sistema de frenado, sistema antibloqueo de frenos, protección a ocupantes contra impacto frontal y lateral, velocímetro, luces, vidrios de seguridad, sistema desempañante y otros dispositivos.

Para vehículos posteriores también se incorporan requisitos como control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de llantas, anclajes para sistemas de retención infantil y pruebas de impacto lateral de poste.

Además, para vehículos eléctricos se contempla protección específica del sistema eléctrico, lo que cobra relevancia en el caso de Olinia, al tratarse de un modelo 100 por ciento eléctrico.

El problema no es menor: si el vehículo queda fuera de la NOM-194 y se regula bajo una nueva categoría, podría no estar obligado a cumplir con todos los estándares exigidos a los autos convencionales, como bolsas de aire, pruebas de impacto o sistemas electrónicos avanzados de estabilidad, dependiendo de cómo quede redactada la nueva norma.

Seguridad contra precio bajo

Olinia Uno fue presentado como un miniauto eléctrico de seis plazas, con autonomía superior a 100 kilómetros, carga en enchufe doméstico, batería LFP de 14.7 kWh, motor de 13 kW y precio de arranque desde 150 mil pesos. Su producción está prevista para el verano de 2027.

En su ficha oficial, el proyecto destaca cinturones de seguridad para las seis plazas, cabina cerrada, cámara de reversa, faros LED, llanta de refacción, sellado eléctrico resistente a charcos y frenos de disco delanteros.

Sin embargo, en la información pública del modelo no se mencionan elementos como bolsas de aire, ABS, control electrónico de estabilidad o resultados de pruebas de impacto, que sí forman parte de la conversación sobre seguridad vehicular en autos convencionales.

La apuesta del Gobierno federal es que el vehículo sea más seguro que una motocicleta o un mototaxi, pero más barato y compacto que un automóvil. Aun así, especialistas y usuarios han comenzado a cuestionar si esa comparación es suficiente cuando se trata de transportar hasta seis personas en calles con tráfico real.

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El riesgo de la nueva categoría

Crear una nueva norma no significa necesariamente que Olinia vaya a circular sin regulación. Al contrario, el proyecto busca que exista un marco específico para estos vehículos. Pero el punto delicado será qué tanto se flexibilizan los requisitos frente a los autos convencionales.

Si la nueva categoría permite requisitos menores de seguridad, Olinia podría llegar al mercado con ventajas de precio, pero también con menores obligaciones técnicas que otros vehículos nuevos vendidos en México.

La discusión será especialmente importante porque el vehículo está pensado para uso urbano, transporte comunitario, trayectos cortos, posibles servicios tipo taxi local y movilidad en zonas donde hoy predominan mototaxis o unidades informales.

La pregunta que falta responder

Olinia promete ser más barato de operar, más limpio y más accesible que un auto tradicional. También busca sustituir alternativas más riesgosas, como mototaxis expuestos a lluvia, choques o falta de cinturones.

Pero antes de llegar a las calles, la autoridad tendrá que responder una pregunta clave: ¿la nueva regulación protegerá a los usuarios o solo abrirá una excepción para que el vehículo sea más barato?

Por ahora, el miniauto eléctrico mexicano no solo encendió el debate sobre innovación y movilidad, sino también sobre seguridad, responsabilidades y los límites de crear una nueva categoría vehicular en México.

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