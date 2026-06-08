¿Olinia 100% mexicano? Revelan vínculo asiático detrás del auto eléctrico de Sheinbaum

El Olinia, presentado como el mini auto eléctrico mexicano impulsado por el Gobierno federal, volvió a quedar bajo la lupa luego de que una investigación periodística revelara vínculos técnicos del proyecto con empresas chinas dedicadas a la fabricación de minivehículos eléctricos y triciclos de batería.

La polémica comenzó en redes sociales, donde usuarios compararon el diseño del prototipo con unidades eléctricas ligeras ofertadas en plataformas como Alibaba. Sin embargo, el debate escaló después de que se dieran a conocer documentos que apuntan a la participación de compañías asiáticas en una parte clave del vehículo: el tren de potencia.

De acuerdo con una investigación de EL CEO, al menos un integrante del equipo de Olinia viajó a China para gestionar la participación de las empresas Dayang y Henrey en el diseño mecánico del vehículo.

El viaje, según el reporte, ocurrió entre el 7 y el 31 de diciembre de 2025, y tuvo como objetivo fungir como “intermediario técnico de ingeniería” entre dichas compañías para la determinación del diseño de componentes finales del sistema de tren de potencia.

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El corazón del vehículo

El tren de potencia es una de las partes más importantes de un vehículo eléctrico, pues puede incluir elementos como el motor, el sistema de carga, la transmisión y otros componentes que permiten su movimiento.

Por ello, el vínculo con empresas chinas resulta relevante: no se trataría únicamente de piezas secundarias o accesorios, sino de elementos directamente relacionados con el funcionamiento del Olinia.

Según la investigación citada, Dayang New Energy Vehicle Co. Ltd. es una compañía china que inició en la fabricación de motocicletas y posteriormente incursionó en la electromovilidad con triciclos y minivehículos eléctricos.

Henrey, por su parte, también se dedica a la producción de minivehículos eléctricos urbanos, con propuestas enfocadas en traslados diarios de corta distancia.

Ambas empresas se mueven en un mercado similar al que pretende ocupar Olinia: vehículos compactos, eléctricos, urbanos y de bajo costo.

Alibaba

El parecido que encendió la sospecha

Antes de la revelación sobre los documentos de transparencia, el tema ya había explotado en redes por el parecido visual entre Olinia y distintos modelos chinos de mini vehículos eléctricos.

Usuarios difundieron imágenes comparativas de unidades disponibles en Alibaba y otros portales de comercio internacional, donde se ofertan vehículos eléctricos ligeros con carrocerías pequeñas, diseños cuadrados y precios muy por debajo de los anunciados para el proyecto mexicano.

La frase que se viralizó fue que el “primer auto eléctrico mexicano” podía comprarse en Alibaba por alrededor de 35 mil pesos.

Aunque esa comparación es llamativa, también debe tomarse con cautela. Los precios publicados en plataformas asiáticas suelen corresponder a ventas de mayoreo o unidades básicas, y generalmente no incluyen envío internacional, impuestos, importación, homologación, garantía, refacciones, distribución ni adaptación a normas mexicanas.

Es decir, no es lo mismo ver un mini vehículo barato en un catálogo que tenerlo legalmente disponible para circular y venderse en México.

Alibaba

Gobierno reconoce componentes importados

La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que, al inicio, una parte de los componentes del Olinia será importada, debido a que México aún no cuenta con toda la cadena de producción necesaria para fabricar este tipo de vehículo.

La explicación oficial es que el proyecto busca iniciar con algunos componentes extranjeros y, gradualmente, sustituirlos por producción nacional.

Bajo esa lógica, el Gobierno federal sostiene que Olinia es un proyecto mexicano porque el diseño, desarrollo, integración y futura producción estarían coordinados desde México, con participación de instituciones como el IPN, el Tecnológico Nacional de México y otros centros académicos y de investigación.

Sin embargo, las revelaciones sobre la gestión con empresas chinas abren una pregunta central: ¿hasta dónde llega el desarrollo nacional y qué partes dependen todavía de tecnología extranjera?

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No prueba que sea “de Alibaba”, pero sí cambia la discusión

Hasta ahora, no hay una prueba pública de que Olinia sea literalmente un vehículo comprado en Alibaba y rebautizado como mexicano.

Lo que sí hay, según los documentos difundidos por EL CEO, es evidencia de que el proyecto tuvo gestiones técnicas con empresas chinas especializadas en minivehículos eléctricos.

Eso cambia el enfoque de la polémica.

Ya no se trata solamente de si el prototipo “se parece” a modelos chinos, sino de que empresas de ese país habrían sido consideradas en el diseño de componentes relevantes del sistema de propulsión.

En otras palabras: afirmar que Olinia es “un auto de Alibaba” sería impreciso; pero presentarlo como un vehículo completamente mexicano también requiere matices.

Del precio prometido al costo real

Otro punto que alimentó el debate fue el precio.

Al inicio, el proyecto generó expectativa por la posibilidad de contar con un vehículo eléctrico mexicano de alrededor de 90 mil pesos. Sin embargo, la cifra más reciente apunta a que el Olinia Uno arrancaría en aproximadamente 150 mil pesos.

Aunque ese precio seguiría siendo bajo frente al costo de la mayoría de los autos nuevos en México, la diferencia frente a la promesa inicial provocó críticas, especialmente al compararlo con los precios de minivehículos eléctricos chinos disponibles en plataformas mayoristas.

El Olinia, además, no está aún a la venta. Lo presentado es un prototipo y la producción masiva está proyectada hacia 2027.

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¿Qué busca realmente Olinia?

El Olinia no está pensado para competir directamente con un auto convencional, un sedán o una SUV.

Su objetivo es distinto: movilidad urbana de bajo costo, trayectos cortos y una posible alternativa para sustituir mototaxis, unidades pequeñas de reparto o vehículos de baja capacidad usados en zonas urbanas y semiurbanas.

El proyecto también se ha presentado como una forma de impulsar una cadena nacional de electromovilidad y avanzar hacia una marca mexicana en un país que durante décadas ha ensamblado autos para grandes compañías globales, pero que no ha consolidado una armadora propia de alcance masivo.

La polémica apenas empieza

El caso Olinia deja dos lecturas.

Por un lado, México busca entrar al mercado de la movilidad eléctrica accesible con un proyecto propio, algo relevante en un contexto global donde los vehículos eléctricos ganan terreno.

Por otro lado, los vínculos con empresas chinas, el parecido con modelos ya existentes y el aumento del precio estimado han provocado dudas sobre el verdadero nivel de desarrollo nacional.

La comparación con Alibaba puede ser exagerada si se usa para afirmar que el Olinia es simplemente un auto chino comprado y revendido.

Pero la investigación sobre las gestiones con Dayang y Henrey sí obliga a matizar el discurso oficial.

Por ahora, lo verificable es esto: Olinia es un prototipo mexicano en desarrollo, tendrá componentes importados en su primera etapa y, según documentos de transparencia citados por EL CEO, su equipo gestionó colaboración técnica con empresas chinas para el tren de potencia.

La duda ya no es solo si se parece a un vehículo chino.

La duda ahora es cuánto de Olinia será realmente mexicano cuando llegue al mercado.