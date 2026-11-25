El Barcelona sacó adelante el compromiso más lejano de su historia en la Liga de Campeones y derrotó 4-1 al Sabah de Azerbaiyán este miércoles en el Estadio Olímpico de Bakú. El conjunto dirigido por Hansi Flick sufrió durante varios pasajes del encuentro, pero terminó imponiendo su calidad para sumar tres puntos que lo colocan con 12 unidades y en la pelea por los puestos de privilegio de la fase liga.

La escuadra catalana encontró más resistencia de la esperada durante la primera media hora. Sabah generó peligro con Khayal Aliyev y estuvo cerca de sorprender cuando un intento de Ivan Lepinjica se estrelló en el travesaño. Barcelona monopolizó la posesión, aunque le costó abrir espacios ante un rival ordenado y combativo que sostuvo el empate durante buena parte del primer tiempo.

Rompe el partido

Fue Anthony Gordon quien rompió la tensión al minuto 31. Karim Adeyemi desbordó por la derecha y provocó un rechace defectuoso del guardameta Stas Pokatilov, dejando el balón servido para que el inglés definiera el 1-0. El tanto permitió a los blaugranas marcharse al descanso con ventaja tras una primera mitad más trabajada que brillante.

La historia cambió por completo tras el intermedio. Gordon firmó su doblete al 51', nuevamente aprovechando un rebote dentro del área. Cuatro minutos después apareció Adeyemi para empujar un servicio raso de Alejandro Balde y aumentar la diferencia. El vendaval continuó al 60', cuando Gabriel Jesus capitalizó un balón suelto frente al arco para colocar un contundente 4-0.

Golpe de autoridad

Sabah encontró un premio a su esfuerzo al 63'. Christian Nwachukwu condujo una veloz transición y asistió a Joy-Lance Mickels, quien definió con precisión para el 4-1 definitivo. Los locales siguieron buscando otro descuento, mientras que los catalanes también estuvieron cerca de ampliar la cuenta con un disparo de Adeyemi al larguero y otra intervención salvadora de Pokatilov.

Más allá del marcador, el triunfo tuvo un peso considerable en la clasificación europea. Barcelona llegó a 12 puntos y escaló hasta la cuarta posición de la fase liga, quedando a la estela de Como, PSG y Real Madrid en la parte alta de la tabla. Los dirigidos por Hansi Flick llegarán a la última jornada instalados entre los cuatro mejores de la competición tras resolver con autoridad una visita que, por momentos, se complicó más de lo previsto en Bakú.