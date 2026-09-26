Clima en Durango: ¿Más calor y lluvias?, este es el pronóstico para este 26 y 27 de septiembre

El fin de semana promete un incremento en las temperaturas para la ciudad de Durango, alcanzando máximas de hasta 33 grados según la zona. Ante esto, surgen dudas: ¿habrá lluvias para sábado y domingo? Esto es lo que sabemos.

Este viernes, la capital duranguense registró condiciones agradables con un ambiente fresco y húmedo. Sin embargo, para este sábado, la presencia de sistemas meteorológicos mantendrá la probabilidad de precipitaciones en la región.

¿Cómo fue el clima en Durango capital este viernes?

Al amanecer del viernes 25 de septiembre, la ciudad de Durango registró una temperatura mínima de 13.8 grados y una máxima de 29.6 grados, con rachas de viento de 19.1 kilómetros por hora.

¿Las lluvias llegarán a Durango este sábado?

Según el pronóstico meteorológico, el monzón mexicano y la divergencia en altura sobre el noroeste del país causarán lluvias muy fuertes en Durango, Chihuahua y Sonora, así como precipitaciones aisladas en Baja California.

El pronóstico también advierte un fin de semana cálido debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que provocará un ambiente caluroso en el norte del país.

Para este sábado 26 de septiembre, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la sierra occidental. En tanto, para los municipios del norte, oriente y zonas cercanas a la sierra, se pronostican lluvias ligeras y aisladas.

Para el mediodía, se esperan temperaturas cálidas de entre 32 y 33 grados centígrados en la capital.

¿Cómo será el clima en Durango para el domingo?

Para el amanecer del domingo 27 de septiembre se esperan temperaturas mínimas de 16 a 17 grados centígrados, acompañadas de rachas de viento moderadamente fuertes de 30 a 40 kilómetros por hora.

Los municipios adyacentes a la sierra, así como las regiones centro y norte del estado, podrían presentar lluvias ligeras y aisladas, mientras que en la sierra occidental se estiman lluvias moderadas a fuertes.