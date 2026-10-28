CMLL: El campeón TNT Darby Allin chocará con Hechicero en la gran función de Día de Muertos

Darby Allin fue confirmado para enfrentar a Hechicero este viernes 30 de octubre en la Arena México, en un combate que marcará la primera presentación oficial del actual Campeón TNT de AEW dentro de una función regular del CMLL. El mano a mano formará parte de la tradicional cartelera de Día de Muertos, una de las fechas más importantes para la empresa mexicana.

Aunque Allin ya tuvo actividad previamente en la Arena México durante AEW Grand Slam: México, aquella participación se dio en un evento promovido por la compañía estadounidense. Ahora, el oriundo de Seattle hará su debut dentro de una función oficial del CMLL, un paso más en la alianza que mantiene la empresa mexicana con All Elite Wrestling.

Dos figuras de Élite, en la catedral del Wrestling

La lucha no tendrá campeonatos en juego, pero reunirá a dos monarcas vigentes. Allin llegará como poseedor del Campeonato TNT de AEW, mientras que Hechicero se presentará como Campeón Mundial Completo del CMLL. El encuentro pondrá frente a frente dos estilos contrastantes y a dos exponentes que han ganado protagonismo en ambas promociones durante los últimos meses.

El choque cuenta además con antecedentes recientes. Ambos gladiadores se enfrentaron semanas atrás en un combate individual dentro de AEW Collision, donde Allin expuso el Campeonato TNT. La rivalidad también se enmarca en la actividad que varios elementos vinculados con la Don Callis Family han sostenido entre los escenarios de AEW y la empresa mexicana.

Función de alto nivel

Por su parte, Hechicero atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Además de encarar este compromiso internacional en la Arena México, el monarca mundial completo tiene programada una defensa titular frente a Zack Sabre Jr. el próximo 16 de noviembre en Lucha Kingdom, otro de los eventos destacados en su calendario.

Además del esperado choque entre Allin y Hechicero, la función de Día de Muertos contará con la final por el Rey del Inframundo entre Guerrero Maya Jr., Calavera Jr. I, Xelhua y Ráfaga Jr. La cartelera también incluirá la participación de Mina Shirakawa frente a India Sioux, sumando más atractivo a una de las funciones especiales más importantes de la temporada en la Arena México.