CMLL: Hirooki Goto y Konosuke Takeshita se unen a la gran cartelera del Lucha Kingdom 2026

El cartel de Lucha Kingdom 2026, la función conjunta entre CMLL y NJPW programada para el próximo 16 de noviembre en la Arena México, sumó este 28 de octubre dos enfrentamientos de peso internacional con la confirmación oficial de Hirooki Goto y Konosuke Takeshita, dos de los nombres más reconocidos de la lucha japonesa en la actualidad.

Invasión nipona en la 'Seria y Estable'

La principal novedad es que Hirooki Goto tomará el lugar de El Desperado para formar equipo con el vigente campeón mundial peso completo de NJPW, Yota Tsuji, en un duelo de relevos increíbles. Enfrente estarán dos figuras históricas del Consejo Mundial de Lucha Libre: Místico y Último Guerrero, una combinación que enfrenta a representantes estelares de ambas empresas en uno de los combates más atractivos de la velada.

Por su parte, Konosuke Takeshita fue anunciado para un mano a mano ante Bárbaro Cavernario. El japonés llega al evento como una de las principales estrellas de NJPW y con creciente proyección internacional, mientras que el integrante de la 'Peste Negra' buscará defender el prestigio de la lucha libre mexicana frente a uno de los competidores más completos del panorama actual.

Los mejores del mundo, en la Arena México

La inclusión de Goto y Takeshita fortalece una función que ya contaba con varios encuentros relevantes. Entre ellos destaca la lucha por el Campeonato Mundial Completo del CMLL, donde Hechicero expondrá el cinturón frente a Zack Sabre Jr., además de la defensa del Campeonato Femenil IWGP entre Syuri y Kira.

También están programados el choque entre Soberano Jr. y Shota Umino; la lucha de tercias integrada por Master Wato, Okumura y YOH contra Brillante Jr., Capitán Suicida y Rey Pegaso; así como el combate de ocho hombres entre Zandokan Jr., Difunto, Barboza y Furia Roja frente a KUSHIDA, Black Tiger, Yutani y Shoma Kato.

La cartelera se completa con la lucha por el Campeonato NJPW Strong Openweight de Parejas, donde Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro y Niebla Roja) defenderán ante United Empire (Francesco Akira y Templario) y Unbound Co. (Taiji Ishimori y Titán), además del enfrentamiento entre DOUKI y SHO contra Guerrero Maya Jr. y Xelhua. Con las incorporaciones de Goto y Takeshita, el evento consolida una de las alianzas más ambiciosas entre CMLL y NJPW en los últimos años.