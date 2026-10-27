Comisión de Árbitros respalda a Lizzet García tras sufrir agresión en la Liga de Expansión MX

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol expresó su respaldo total a la silbante Lizzet Amairany García Olvera, luego de la agresión que sufrió durante el encuentro entre Tepatitlán FC y Cancún FC correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

A través de un comunicado, el organismo reconoció el “profesionalismo y apego a la aplicación del Reglamento” de García Olvera durante el partido. Además, calificó como “inaceptables” las acciones de violencia contra integrantes del gremio arbitral y subrayó que estas contravienen los principios de respeto, juego limpio e integridad que deben prevalecer en el futbol.

¿Cuál fue el detonante de la controversia?

Los hechos ocurrieron al minuto 59 del compromiso disputado en el Estadio Gregorio 'Tepa' Gómez. El delantero Julio César Cruz González recibió una segunda tarjeta amarilla tras protestar una decisión arbitral. Después de ver la roja, encaró a la jueza central y le propinó un empujón a la altura del abdomen antes de abandonar el terreno de juego, situación que obligó a sus compañeros a intervenir para evitar que el problema escalara.

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En su mensaje, la Comisión de Árbitros enfatizó que las y los silbantes deben desempeñar su labor “en un entorno seguro, libre de agresiones físicas, verbales o cualquier manifestación de violencia”, fijando así una postura institucional sobre lo ocurrido.

¿Habrá alguna sanción para Julio César Cruz González?

El organismo también informó que revisó la documentación disponible del caso, incluidos los videos y la cédula arbitral del encuentro, aunque evitó adelantarse a una sanción específica para el futbolista de Tepatitlán.

Ahora el expediente quedó en manos de la Comisión Disciplinaria, encargada de determinar el castigo correspondiente. El reglamento contempla sanciones severas para conductas que involucren agresiones contra oficiales de partido, por lo que será ese organismo el que evalúe los hechos y emita una resolución definitiva sobre el caso.

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