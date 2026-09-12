¿Comiste huevo 'pirata' o contaminado en Durango? Esto debes hacer

La posible circulación de huevo de procedencia irregular en Durango despertó inquietud entre comerciantes y consumidores, principalmente por los riesgos que puede representar un producto cuyo almacenamiento, traslado y manejo sanitario no están comprobados.

Recientemente fueron decomisadas 14 mil piezas que incumplían los lineamientos sanitarios en el Mercado de Abastos El Refugio. Ante la posibilidad de que mercancía similar llegue a la capital, la Cámara Nacional de Comercio pidió revisar cuidadosamente qué se está comprando.

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¿Qué riesgos puede tener?

El término “huevo pirata” no significa necesariamente que se trate de un alimento artificial. Se utiliza para referirse a mercancía sin procedencia, etiquetado o condiciones sanitarias comprobables.

Uno de los principales riesgos relacionados con el huevo contaminado, mal conservado, crudo o insuficientemente cocido es la salmonelosis.

Sus síntomas pueden incluir diarrea, fiebre, cólicos abdominales, náuseas y vómito. Las molestias pueden comenzar desde seis horas hasta seis días después de consumir el alimento y permanecer durante varios días.

No todas las personas que hayan comido el producto necesariamente enfermarán. El riesgo dependerá de si estaba contaminado, la cantidad ingerida, su cocción y el estado de salud del consumidor.

¿Qué hacer si ya lo consumiste?

Si no existen molestias, se recomienda permanecer atento durante los días siguientes y dejar de consumir las piezas del mismo paquete. Los huevos sospechosos no deben regalarse, cocinarse ni mezclarse con otros alimentos.

En caso de diarrea o vómito, será importante beber agua o Vida Suero Oral para reducir el riesgo de deshidratación. No deben tomarse antibióticos ni medicamentos para detener la diarrea sin valoración médica.

La persona puede acudir al centro de salud, clínica del IMSS o unidad del ISSSTE que le corresponda, incluso si inicialmente las molestias parecen moderadas. Debe informar qué consumió, cuándo lo hizo y cuánto tiempo después comenzaron los síntomas.

Los menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con defensas bajas deberán ser valorados con mayor prontitud.

¿Cuándo acudir a urgencias?

Se debe buscar atención inmediata cuando aparezca diarrea con sangre, fiebre elevada, dolor abdominal intenso, vómito persistente o señales de deshidratación, como boca seca, mareo, debilidad o disminución de la orina.

En la capital puede acudirse al servicio de urgencias del Hospital General 450 o a la unidad hospitalaria correspondiente. Si la persona se desmaya, presenta confusión, debilidad extrema o no puede trasladarse, se debe llamar al 911 o a la Cruz Roja de Durango, al 618 817 3444.

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¿Dónde denunciar la venta en Durango?

La venta de huevo sin procedencia clara puede denunciarse ante la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised).

Su Ventanilla Única se encuentra en calle Cuauhtémoc 225 norte, primer piso, Zona Centro, y atiende de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas. El teléfono es 618 137 7098. La denuncia es gratuita y los datos del ciudadano se manejan de forma confidencial. Aquí puede consultarse el trámite oficial.

Para facilitar la investigación, conviene conservar el empaque, ticket de compra, fotografías, nombre y ubicación del establecimiento. No es necesario guardar un huevo roto o con mal olor si hacerlo representa un riesgo sanitario.