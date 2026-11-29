La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 dejó nieve en cinco comunidades de Guanaceví y aguanieve en una localidad de Pueblo Nuevo. Para quienes deben viajar por la sierra de Durango, el riesgo puede continuar cuando la precipitación termina. El hielo puede ser difícil de distinguir sobre el asfalto, y un tramo que parece despejado puede ofrecer menos agarre justo al entrar a una curva o al cruzar un puente.

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Siete recomendaciones para manejar con nieve o hielo

Protección Civil recomienda evitar los tramos con pavimento congelado o acumulación de nieve y respetar los cierres carreteros. Si el traslado es indispensable y la vía está en condiciones de abrir al tránsito, estas medidas de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y otras autoridades de seguridad vial ayudan a reducir el riesgo de un percance.

Baja la velocidad antes de llegar a una curva. Ajusta la marcha al estado del pavimento y a lo que puedes ver por delante. Reduce la velocidad con anticipación para evitar frenar de golpe cuando ya estés girando. Deja más espacio con el vehículo de enfrente. En una superficie resbalosa necesitas más distancia para detenerte. Si el otro conductor frena de repente, ese margen te da más tiempo para reaccionar. Frena y gira con suavidad. Haz los movimientos del volante y del pedal de manera progresiva. Un volantazo o una frenada repentina pueden hacer que las llantas pierdan adherencia. Enciende las luces bajas. Además de ayudarte a ver el camino, permiten que otros conductores te distingan con mayor facilidad. Si hay niebla, evita las luces altas, cuyo reflejo puede reducir todavía más la visibilidad. Si las llantas patinan al arrancar, suelta el acelerador. Vuelve a pisarlo con suavidad. Acelerar con más fuerza puede hacer que las ruedas sigan girando sin recuperar agarre. Evita rebasar con poca visibilidad. Mantén tu carril en curvas, caminos estrechos o tramos donde la nieve o la niebla impidan ver con suficiente anticipación si viene otro vehículo. Desactiva el control crucero. En un tramo resbaloso, controlar la aceleración con el pedal te permite soltarlo de inmediato si las llantas comienzan a perder agarre.

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¿Qué revisar antes de salir a carretera?

Consulta el pronóstico y los avisos sobre cierres, sobre todo si tu ruta atraviesa la sierra. Revisa la presión y el desgaste de las llantas, así como el funcionamiento de las luces, los limpiaparabrisas y el desempañador. Si el auto amaneció cubierto de nieve o hielo, despeja también los espejos y el medallón antes de arrancar.

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Para un viaje largo, lleva combustible suficiente, agua, una cobija, una linterna y un cargador para el celular. En los tramos operados por CAPUFE, el 074 ofrece información carretera y permite solicitar auxilio vial. Si hay personas lesionadas o una emergencia, llama al 911.