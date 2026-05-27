Cómo viajar con 15% de descuento de INAPAM en Aeroméxico: Estos son los requisitos

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha anunciado que las personas mayores de 60 años que deseen viajar podrán obtener descuentos en Aeroméxico si presentan su credencial vigente, todo con el fin de impulsar la recreación en la población adulta; sin embargo, hay ciertos requerimientos a cumplir. ¡Vamos a ver de qué se trata!

Descuento en Aeroméxico

Presentar la credencial de INAPAM puede otorgar al solicitante distintas recompensas, entre ellas, hasta un 15% de descuento en boletos de avión.

Esta rebaja no solo estará disponible para los ciudadanos mexicanos, sino que extranjeros con residencia oficial en México también dispondrán de este beneficio.

No obstante, no todos los vuelos o planes obtendrán este subsidio , ya que existen ciertos términos descritos por la empresa, los cuales serán listados a continuación:

El descuento será aplicable en cualquier ruta nacional o internacional de Aeroméxico y Aeroméxico Connect y en cualquier tipo de tarifa pública (Clásica, Plus y Premier).

y y en cualquier tipo de tarifa pública (Clásica, Plus y Premier). No se tomará en cuenta el descuento si se desea combinar con alguna promoción.

Tampoco estará disponible para paquetes de Aeroméxico Vacations , grupos grandes de personas ni en tarifas de clase básica .

, ni en tarifas de . Aplicará en viajes redondos o sencillos .

o . Su uso queda exclusivo para Aeroméxico , por lo que no podrá ser usada en ninguna otra aerolínea de la alianza “SkyTeam”.

, por lo que no podrá ser usada en ninguna otra aerolínea de la alianza “SkyTeam”. Solo aplicará para la República Mexicana.

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Requisitos para este beneficio

Si es que aún no se cuenta con la tarjeta, se puede tramitar de forma sencilla acudiendo al módulo más cercano; además, es importante contar con los siguientes requerimientos:

Haber cumplido 60 años o más.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente (INE, cartilla militar, pasaporte, entre otros).

Comprobante de domicilio que no exceda los 6 meses de antigüedad (luz, agua, teléfono, etc.).

CURP impresa.

Fotografía reciente (tamaño infantil, a blanco y negro, con fondo blanco, en papel fotográfico y sin lentes o gorra).