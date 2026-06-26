¿Compraste casa y el dueño murió sin firmar? Estos son los graves riesgos legales

En tiempos recientes, muchos jóvenes crecen con la aspiración de comprar una casa para sí mismos, sueño que muchas veces es difícil de concretar por los costes actuales de las viviendas. Si se presenta la oportunidad, muchos ignoran los riesgos subyacentes de no ingresar el proceso al Registro Público de la Propiedad para “dejar el papeleo difícil para después”. ¿Qué es lo que pasa si el dueño muere antes de escriturar? ¡Aquí te lo contaremos!

Proceso habitual de escriturado

Antes de comenzar, es importante conocer el proceso de formalización del proceso de compraventa para un mayor entendimiento de los riesgos.

Naturalmente, se comienza con la selección de un fedatario, quien dará validez legal; este mismo notario solicitará la certificación de libertad de gravamen, para verificar el estado de la propiedad y evitar traspasar hipotecas y embargos al nuevo propietario.

Una vez confirmada la libertad total de la vivienda, se determina el valor fiscal de la edificación, con el fin de determinar los impuestos a abonar, siendo uno de estos el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI).

Tras haber pagado los impuestos, los gastos de escrituración, los derechos de registro y los honorarios notariales, se firma el documento para luego entregarlo al Registro Público de la Propiedad, sellando y formalizando la compra ante terceros.

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¿Qué ocurre después de su muerte?

En caso de que el proceso no se haya llevado a cabo con la compañía de un fedatario y el titular de la casa haya fallecido antes de la formalización de la venta, existen múltiples riesgos importantes a tomar en cuenta.

De primera instancia, el dueño siempre cede poder al comprador para realizar el escriturado posterior a la venta, por lo que, si el vendedor muere antes de firmar, el poder otorgado dejará de tener validez, así que siempre es buena idea detenerse antes de actuar con dicho poder expirado .

Por otro lado, el contrato aún tendrá validez, pero este entrará en un proceso de heredación, dando a entender que se tendrá que discutir la compra del inmueble con el o los herederos registrados por el dueño .

Sin embargo, existen peligros aún más graves de los que se tendrá que ser consciente, por ejemplo:

El impacto fiscal será grande , tomando en cuenta la acumulación de actualizaciones y pagos pendientes del ISAI y del ISR , los cuales se calculan desde el inicio de la compra.

, tomando en cuenta la acumulación de actualizaciones y pagos pendientes del y del , los cuales se calculan desde el inicio de la compra. Existe la probabilidad de que los herederos se nieguen a proseguir con la venta ; por ende, se tendrá que llevar el caso a juicio para que el juez ordene las escrituras, pero dicho proceso es largo y costoso .

; por ende, se tendrá que llevar el caso a juicio para que el juez ordene las escrituras, pero dicho proceso es . También es posible caer en una estafa, ya que el heredero puede comenzar otro proceso de venta y registrarlo con un notario, dejando al contrato original sin validez ante la ley y vulnerable a embargo por deudas del dueño anterior, las cuales se traspasan al legatario.