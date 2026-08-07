¡Con premios falsos! Así operaba la banda que robó 40 millones de pesos en 4 estados
Un golpe definitivo a las redes de estafa en el centro del país. En un operativo conjunto entre autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México, cinco personas fueron detenidas por su presunta pertenencia a una red delictiva dedicada al fraude.
Este grupo habría acumulado ganancias ilícitas cercanas a los 40 millones de pesos bajo un esquema de ofrecer premios y obsequios falsos a las víctimas.
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Autoridades logran detenciones
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) cumplieron con estas capturas; ya suman 15 los implicados tras las rejas vinculados a esta misma célula criminal, la cual extendía sus operaciones no solo en la Ciudad de México, sino también en los estados de Puebla y San Luis Potosí.
Se ejecutaron cinco órdenes de aprehensión derivadas de una investigación iniciada luego de la denuncia presentada por una institución bancaria.
Así era el modus operandi
De acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalinas, el grupo utilizaba un método de engaño directo y personalizado:
- Visita domiciliaria: Los estafadores acudían directamente a las viviendas de las víctimas argumentando la entrega de un supuesto premio, obsequio o incentivo.
- Ganancia de confianza: Tras lograr la empatía del ciudadano, obtenían datos personales y bancarios confidenciales.
- Saqueo de cuentas: Con la información en su poder, realizaban transferencias no autorizadas y retiros de efectivo masivos.
- El detonante: Las indagatorias comenzaron luego de que una institución financiera detectara patrones y movimientos irregulares en sus cuentas, presentando la denuncia formal que permitió rastrear a los sospechosos.
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¿Quiénes son las personas detenidas?
Entre los nuevos detenidos se encuentran dos mujeres de 36 y 50 años y tres hombres, dos de 31 y uno de 45 años de edad. Todos fueron puestos a disposición del juez de control que requirió su presencia, quien determinará su situación legal en las próximas horas.
La SSC ratificó que las detenciones se llevaron a cabo bajo estrictos protocolos policiales y respetando los derechos humanos de los asegurados. Las investigaciones permanecen abiertas para identificar a más posibles involucrados o víctimas de este hecho para esclarecer toda participación de algunos otros integrantes.