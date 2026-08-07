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¡Con premios falsos! Así operaba la banda que robó 40 millones de pesos en 4 estados

Cae red de fraude millonario; son cinco las personas detenidas.

¡Con premios falsos! Así operaba la banda que robó 40 millones de pesos en 4 estados

¡Con premios falsos! Así operaba la banda que robó 40 millones de pesos en 4 estados

SANDRA VENEGAS
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Un golpe definitivo a las redes de estafa en el centro del país. En un operativo conjunto entre autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México, cinco personas fueron detenidas por su presunta pertenencia a una red delictiva dedicada al fraude. 

Este grupo habría acumulado ganancias ilícitas cercanas a los 40 millones de pesos bajo un esquema de ofrecer premios y obsequios falsos a las víctimas.

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Autoridades logran detenciones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) cumplieron con estas capturas; ya suman 15 los implicados tras las rejas vinculados a esta misma célula criminal, la cual extendía sus operaciones no solo en la Ciudad de México, sino también en los estados de Puebla y San Luis Potosí.

Se ejecutaron cinco órdenes de aprehensión derivadas de una investigación iniciada luego de la denuncia presentada por una institución bancaria. 


Así era el modus operandi


​De acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalinas, el grupo utilizaba un método de engaño directo y personalizado:


    

  • Visita domiciliaria: Los estafadores acudían directamente a las viviendas de las víctimas argumentando la entrega de un supuesto premio, obsequio o incentivo.
    • 

  • ​Ganancia de confianza: Tras lograr la empatía del ciudadano, obtenían datos personales y bancarios confidenciales.
    • 

  • ​Saqueo de cuentas: Con la información en su poder, realizaban transferencias no autorizadas y retiros de efectivo masivos.
    • 

  • ​El detonante: Las indagatorias comenzaron luego de que una institución financiera detectara patrones y movimientos irregulares en sus cuentas, presentando la denuncia formal que permitió rastrear a los sospechosos.
    • 



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¿Quiénes son las personas detenidas?


​Entre los nuevos detenidos se encuentran dos mujeres de 36 y 50 años y tres hombres, dos de 31 y uno de 45 años de edad. Todos fueron puestos a disposición del juez de control que requirió su presencia, quien determinará su situación legal en las próximas horas.


​La SSC ratificó que las detenciones se llevaron a cabo bajo estrictos protocolos policiales y respetando los derechos humanos de los asegurados. Las investigaciones permanecen abiertas para identificar a más posibles involucrados o víctimas de este hecho para esclarecer toda participación de algunos otros integrantes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Robo millones integrantes banda Ciudad, (FGJ), General, luego

               

                
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