¡Con premios falsos! Así operaba la banda que robó 40 millones de pesos en 4 estados

Un golpe definitivo a las redes de estafa en el centro del país. En un operativo conjunto entre autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México, cinco personas fueron detenidas por su presunta pertenencia a una red delictiva dedicada al fraude.

Este grupo habría acumulado ganancias ilícitas cercanas a los 40 millones de pesos bajo un esquema de ofrecer premios y obsequios falsos a las víctimas.

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Autoridades logran detenciones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) cumplieron con estas capturas; ya suman 15 los implicados tras las rejas vinculados a esta misma célula criminal, la cual extendía sus operaciones no solo en la Ciudad de México, sino también en los estados de Puebla y San Luis Potosí.

Se ejecutaron cinco órdenes de aprehensión derivadas de una investigación iniciada luego de la denuncia presentada por una institución bancaria.

Así era el modus operandi

​De acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalinas, el grupo utilizaba un método de engaño directo y personalizado:

​ Visita domiciliaria: Los estafadores acudían directamente a las viviendas de las víctimas argumentando la entrega de un supuesto premio, obsequio o incentivo.

Los estafadores acudían directamente a las viviendas de las víctimas argumentando la entrega de un supuesto premio, obsequio o incentivo. ​Ganancia de confianza: Tras lograr la empatía del ciudadano, obtenían datos personales y bancarios confidenciales.

Tras lograr la empatía del ciudadano, obtenían datos personales y bancarios confidenciales. ​Saqueo de cuentas: Con la información en su poder, realizaban transferencias no autorizadas y retiros de efectivo masivos.

Con la información en su poder, realizaban transferencias no autorizadas y retiros de efectivo masivos. ​El detonante: Las indagatorias comenzaron luego de que una institución financiera detectara patrones y movimientos irregulares en sus cuentas, presentando la denuncia formal que permitió rastrear a los sospechosos.

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¿Quiénes son las personas detenidas?

​Entre los nuevos detenidos se encuentran dos mujeres de 36 y 50 años y tres hombres, dos de 31 y uno de 45 años de edad. Todos fueron puestos a disposición del juez de control que requirió su presencia, quien determinará su situación legal en las próximas horas.

​La SSC ratificó que las detenciones se llevaron a cabo bajo estrictos protocolos policiales y respetando los derechos humanos de los asegurados. Las investigaciones permanecen abiertas para identificar a más posibles involucrados o víctimas de este hecho para esclarecer toda participación de algunos otros integrantes.