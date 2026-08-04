¡Deuda de 300 mil pesos! Usuaria denuncia a BBVA por préstamo no solicitado en su cuenta

Hace unas semanas, se viralizó un vídeo que expone el caso de una usuaria de internet, en el que empleados de la institución bancaria BBVA le generaron un préstamo sin su autorización, cuando el propósito de su visita era distinto, sumando un caso más de fraude por parte de la entidad financiera.

¿Qué ocurrió?

Dicho material fue publicado por Mariana Martínez en su cuenta de Instagram (@mar.travelplanner), donde abrió el caso describiendo su situación y el motivo de su visita a la sucursal.

Al tratar de completar su trámite, el empleado que la atendió le indicó que sus datos necesitaban ser actualizados, por lo que solicitó su identificación oficial para completar el proceso.

Las cosas comenzaron a tornarse sospechosas cuando el servidor le pidió a Mariana ingresar el NIP de su tarjeta de débito, cuando el trámite original se debía llevar a cabo con su tarjeta de crédito; no obstante, la cuentahabiente confesó no haber prestado atención, por lo que brindó el dato solicitado sin pensarlo dos veces .

Tras esto, la aplicación de BBVA le notificó acerca de un préstamo de 363 mil pesos presuntamente entregado en efectivo en ventanilla, lo que la terminó alertando.

Ya habiendo recibido la notificación, realizó una llamada de emergencia al 911 para denunciar el robo mientras luchaba contra los empleados, quienes le señalaban que no tenía permitido realizar llamadas dentro del recinto.

La joven Martínez se quedó en su posición y no cedió ante sus repetidas protestas, hasta que el empleado de la ventanilla canceló el movimiento en su cuenta.

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Estafas en organismo bancario

A pesar de que la situación terminó de manera satisfactoria, el motivo de la publicación del vídeo tiene como fin advertir a los usuarios de BBVA , expresando su preocupación por la población vulnerable a este tipo de actos deleznables.

Cabe resaltar que este es uno de los muchos casos de estafas dentro de la organización financiera, ya que la usuaria de TikTok, @helloimwenn, describió un evento similar.

En su vídeo relata que se encontraba tratando de realizar un retiro de 2 mil pesos en un cajero automático, pero al no poder concretar la transacción, se acercó a un trabajador para que la ayudara con el inconveniente.

Dicho empleado le solicitó “actualizar” su aplicación bancaria, por lo que comenzó a solicitarle firmas, datos biométricos, además de realizar procedimientos en su aplicación, argumentando que se trataba de un procedimiento habitual .

Al terminar con estos procesos, la internauta se percató de que su historial de movimientos contaba con un retiro de efectivo en ventanilla de más de medio millón de pesos (551 mil pesos).