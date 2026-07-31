Nu cerrará cuentas de clientes que tenga este detalle: Conoce qué informó la entidad financiera

NU, la compañía de tecnologías y servicios financieros de origen brasileño, anunció un cambio importante para sus clientes: pasarán de ser una aplicación de Sociedad Financiera Popular (Sofipo) a operar como una institución bancaria. Sin embargo, añadieron que existe el riesgo de que varias cuentas sean cerradas. ¿Por qué sucederá esto? ¡Esto es lo que sabemos!

Suspensión de servicios

Desde hace varias semanas, NU ha notificado a sus clientes que se realizará una migración de su sistema actual al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), con el fin de convertirse en un banco digital que cuente con un sistema más robusto, para su base de más de 15 millones de clientes .

Este cambio de sistema se llevará a cabo el día 5 de agosto de 2026, entre las 17:30 horas y las 22:00 horas, por lo que sus usuarios no podrán realizar transferencias entre sí o a distintas bancas, revisar transacciones, consultar su saldo actual ni descargar estados de cuenta , por lo que la empresa financiera sugirió realizar cualquier movimiento importante antes del horario de migración.

No obstante, aún podrán seguir haciendo uso de sus tarjetas de crédito y débito sin problema alguno.

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¿Qué tipo de cuentas cerrarán?

De acuerdo con Nubank, al recibir la aprobación de migración por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), han tenido que acatar una serie de reglas estrictas con el fin de mejorar la seguridad y prevenir el lavado de dinero, tras esfuerzos del gremio bancario de México por frenar el financiamiento a los cárteles.

Como parte de estas regulaciones, NU debe seguir los procesos Know Your Customer o KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), para validar la identidad del cliente mediante sus datos.

La empresa declaró que a partir del 29 de julio de 2026, cancelará las cuentas que no dispongan de sus datos correctamente llenados, junto a las cuentas vacías o que contengan hasta 2 mil pesos con información faltante .

Sin embargo, los clientes que no deseen completar su información y aún tengan fondos en su cuenta podrán reclamar el dinero llamando a su línea de atención .

NU añadió que tomó esta medida, ya que múltiples cuentas registradas previas a la migración presentaban información incompleta o la identificación oficial usada ya se encontraba vencida, por lo que, para evitar el cierre de cuentas, aconsejaron realizar el proceso de actualización mediante la notificación enviada a la aplicación o al correo electrónico registrado del usuario.