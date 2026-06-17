¿Peligra tu dinero tras las multas de la CNBV al Banco del Bienestar? Esto es lo que debes saber

En años recientes, el Banco del Bienestar se ha posicionado como uno de los bancos más importantes del país, gracias a los programas de apoyo por parte del gobierno mexicano. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que el banco ha presentado una serie de quejas y multas proporcionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero ¿acaso esto afectará a los beneficiarios de las becas y pensiones? ¡Vamos a averiguarlo!

Banco del Bienestar y la multa

En el lapso de enero de 2026 a junio del año en curso, la institución bancaria del bienestar ha acumulado un total de 25 multas, cuyos importes totales llegan a los 8.8 millones de pesos, según los registros públicos de la CNBV.

Estas sanciones varían de costo dependiendo de la gravedad de la falta, siendo la más pequeña suma de 26 mil 886 pesos, mientras que la más grave supera el millón 443 mil 300 pesos.

Las razones de esto son varias, las cuales van desde registros contables inexactos, problemas internos de administración, fallas en el manejo integral de riesgos, omisión de procesos obligatorios, retención de información a la autoridad, incumplimientos en el régimen regulatorio , entre otros más.

De entre todas las fallas, la más grave hasta la fecha han sido las deficiencias de control interno y de seguridad, bases de suma importancia en cualquier institución financiera que han sido ignoradas de forma deliberada.

Aunado a esto, la falta más recurrente encontrada en los registros se trata del incumplimiento en la observancia del Régimen Regulatorio y Disposiciones Prudenciales, materias encontradas en la Ley de Instituciones de Crédito.

Después de conocer los motivos exactos de la sanción del Banco del Bienestar, aún queda una pregunta por resolver: ¿Los usuarios se verán afectados?

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¿Existirá afectación?

El Banco del Bienestar ha emitido mediante un comunicado que estas multas impuestas por la CNBV no afectarán de manera directa ni indirecta a todas las personas que se encuentren inscritas en algún programa de ayuda gubernamental del bienestar , debido a que las sanciones fueron aplicadas por fallas de carácter administrativo y no representan un peligro patrimonial.

De igual forma, afirmaron que tomaron acciones contra estas afecciones internas con medidas de gestión administrativa y de riesgos, el apego mayor a los protocolos de controles operativos y la adopción de mecanismos de supervisión más estrictos, con el fin de brindar un servicio de mayor calidad.