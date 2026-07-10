Condenan en Rusia a mexicano a 14 años de prisión por combatir del lado de Ucrania

Un ciudadano mexicano identificado como Gilberto Ramos Arreguín fue condenado en ausencia a 14 años de prisión por un tribunal de Donetsk, región ucraniana controlada por Rusia, luego de ser acusado de combatir del lado de Ucrania contra fuerzas rusas y de la autoproclamada República Popular de Donetsk.

De acuerdo con la información difundida por el llamado Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk, el mexicano fue declarado culpable en rebeldía, es decir, sin estar presente durante el proceso judicial.

La sentencia contempla 14 años de privación de la libertad en una colonia penitenciaria de régimen estricto.

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Lo acusan de integrarse a una unidad ucraniana

Según la versión de esa instancia judicial, Ramos Arreguín habría llegado a Ucrania en marzo de 2022, poco después del inicio de la invasión rusa a gran escala, para incorporarse al batallón Karpátskaya Sech.

El tribunal sostuvo que el mexicano recibió uniforme, armas y entrenamiento militar, y que posteriormente participó en operaciones contra fuerzas de Rusia y de Donetsk.

La acusación señala que su participación se habría mantenido entre marzo de 2022 y el 24 de marzo de 2026.

Una sentencia dictada en una zona bajo control ruso

El caso ocurre en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa a gran escala.

Donetsk forma parte de los territorios ucranianos cuya anexión fue anunciada por Rusia en 2022; sin embargo, dicha anexión fue rechazada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que llamó a los países a no reconocer esos cambios territoriales.

Por ello, la sentencia debe leerse dentro del contexto de una región ocupada y de procesos judiciales impulsados por autoridades instaladas en una zona bajo control ruso.

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No se conoce su ubicación actual

Hasta el momento no se ha informado públicamente dónde se encuentra Gilberto Ramos Arreguín, ni si la sentencia podría ejecutarse en caso de que el mexicano no esté bajo custodia de las autoridades rusas o de Donetsk.

Tampoco se ha dado a conocer un pronunciamiento oficial de las autoridades mexicanas sobre el caso.

La condena se suma a otros procesos emprendidos por autoridades rusas o prorrusas contra extranjeros acusados de participar en la guerra del lado de Ucrania, en medio de un conflicto que continúa generando tensiones diplomáticas y humanitarias a nivel internacional.