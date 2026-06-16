Mexicano es condenado a 87 meses de prisión en Estados Unidos por tráfico de migrantes

Fue detenido en marzo de 2023 por presunta pertenencia a una organización de tráfico de migrantes; en el operativo también se detuvo a su socia, Ofelia Hernández Salas.

Se trata de Raúl Saucedo Huipio, mexicano que fue extraditado a los Estados Unidos, acusado de operar y supervisar la organización que traficaba personas, para ser exactos, migrantes. Su sentencia consta de 87 meses de prisión, es decir, aproximadamente 7 años.

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¿Cómo operaba en la organización?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que entre 2018 y 2022 llegó a cobrar decenas de miles de dólares a los migrantes que eran llevados hasta la frontera norte de México. Los traficantes usaban pistolas y cuchillos para arrebatar a las personas sus pertenencias, dinero, teléfonos y demás.

En marzo de 2026, luego de un proceso judicial, Huipio se declaró culpable de los cargos que se le acusaban. Las autoridades exhibieron que su manera de operar era para atemorizar a las víctimas que cruzarían.

Sus rutas y traslados

Según palabras de las autoridades, Saucedo y sus cómplices cruzaban migrantes por la frontera utilizando distintos medios.

"Les proporcionaban una escalera para trepar la valla fronteriza, les señalaban agujeros en la valla por los que podían pasar arrastrándose y les facilitaban una tabla para cruzar los ríos”, explicaron las autoridades.

Mencionando también que Saucedo participó supervisando el cruce de tres niños que fueron obligados a recorrer el cuerpo de agua encima de una tabla de madera.

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Por la manera en la que operaban, se logró consolidar una ruta global, luego de que introdujera de manera irregular a alrededor de 200 personas a territorio estadounidense.

Las víctimas provienen de países como Yemen, Eritrea, Pakistán, Rusia, Uzbekistán, India y Bangladesh, así como de diversas naciones de América Latina: Brasil, Colombia, Ecuador y México, para finalmente llegar a Estados Unidos.

Ofelia Hernández Salas

En ese mismo operativo donde se logró la captura de Saucedo Huipio, se detuvo a su socia Ofelia Hernández Salas, quien en diciembre del 2024 se declaró culpable de los cargos que se le imputaban: "cargo de conspiración para introducir a un extranjero en Estados Unidos y de tres cargos sustantivos de introducir a un extranjero en Estados Unidos con fines comerciales o de lucro personal". En mayo, el juez dictó su sentencia a 11 años de prisión por su participación en la red.