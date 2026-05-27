Confunden basura con 'objeto sospechoso' y movilizan a corporaciones en la Félix Torres Cadena

Una movilización policiaca se registró la tarde de este martes en la Félix Torres Cadena, luego de que se reportara la presencia de un supuesto objeto sospechoso o peligroso en la vía pública.

El incidente fue atendido alrededor de las 17:00 horas por elementos preventivos que realizaban recorridos de vigilancia cuando recibieron el llamado vía radio por parte de la central de emergencias.

Los agentes se trasladaron hasta la avenida Enrique Carreola Antuna, a la altura de la calle Norman Fuentes, donde presuntamente se encontraba el objeto que había generado preocupación entre vecinos del sector.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a personal que ya inspeccionaba el área para descartar cualquier riesgo para las personas que transitaban por la zona.

Tras revisar el objeto señalado en el reporte, las autoridades confirmaron que no representaba peligro alguno, ya que únicamente se trataba de basura acumulada en el lugar.

Luego de verificar que no existía situación de riesgo ni algún artefacto peligroso, los elementos preventivos dieron por concluida la atención del servicio sin registrarse novedades.