Conmociona asesinato de taxista a manos de tres adolescentes de 13,15 y 16 años: cronología del crimen

Un militar retirado, fue asesinado de un disparo en la cabeza después de que tres menores de edad solicitaran su servicios a través de una aplicación de servicio de traslado en automóvil. Los adolescentes quemaron el cuerpo, robaron el automóvil y grabaron el crimen con un celular.

La Fiscalía del Estado de Baja California (FGEBC) confirmó el pasado lunes 13 de julio que, los responsables del asesinato al taxista ya se encuentran a disposición de la autoridad por los delitos de homicidio calificado con ventaja, robo de vehículo e inhumación y exhumación de cadáver, de acuerdo con el informe presentado por la titular María Elena Andrade Ramírez en conferencia de prensa.

Fotografía: Fiscalía de Baja Californía

Cronología del crimen: Disparan, roban el vehículo y graban lo ocurrido

Flaviano López taxista de 50 años de edad, salió de su domicilio en la Colonia Conjunto Urbano Esperanza en Mexicali, Baja California, la noche del jueves 9 de julio para trabajar en labores correspondiente como conductor de aplicación. Fecha que fue la última vez que su familia tuvo contacto con él.

La adolescente de 16 años, que fue identificada como Sheyla Sugey, solicitó el serrvicio de transporte desde la colonia Villa Verde con destino a Satélite. Al viaje en automovil se sumaron su hermano de 15 años, Dylan Osmar y un amigo de ambos de 13 años de edad, cuya identidad no fue proporcionada por las autoridades. Los tres adolescentes abordaron el automovil, sin un motivo claro, hasta el día de hoy, más allá del robo del vehículo.

Accionaron el arma con el vehículo en movimiento y trasladaron el cuerpo a un terreno

El disparo ocurrió, durante el trayecto, dentro del vehículo en movimiento, uno de los menores accionó un arma de fuego contra la cabeza del hombre de 50 años quien murió en el acto, por lo que la investigación continúa para determinar quien fue el que realizo el disparo y si el arma tiene relación con otros hechos violentos en la ciudad.

Además del disparo, los tres adolescentes trasladaron a Flaviano a un terreno en la colonia Villa del Colorado, en donde los desnudaron, fotografiaron y grabaron con su celular mientras hacían, de acuerdo con la descripción de la fiscal Andrade Ramírez al medio La Voz de la Frontera, "bromas macabras estando ahí con el cuerpo, para después prenderle fuego.

“Fue un uso de violencia y una humillación, inclusive, del cuerpo, una falta de respeto. Lo tiran, lo incendian, bromean incluso... Posteriormente, el mismo vehículo de él se lo llevan del lugar y aparecen muy a gusto en una colonia dando la vuelta en el vehículo, cuando incluso todavía tenía manchas pardorojizas en los asientos”, describió Andrade.

Fotografía: Redes sociales

La madre de dos de los adolescentes enfrenta cargos por homicidio

Selina "N" madre de Sheyla y Dylan, fue vinculada a proceso desde abril de 2026 por los delitos de homicidio calificado, sustracción de menores y privación ilegal de la libertad, fue detenida luego de que la noche del 10 de abril, sustrajera a su hijo de 2 años de un domicilio en la colonia Hidalgo, en donde se encontraba su ex pareja, agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Uno de los acompañantes de Selina asesinó al hermano de ese agente durante el operativo. El menor fue localizado gracias a trabajos de inteligencia y coordinación con autoridades estadounidenses. Por lo que la madre de los menores permanece en prisión en espera de que inicie su proceso judicial.

La FGEBC, además dio a conocer que los tres adolescentes son ciudadanos estadounidense y residen por temporadas en ambos países por lo que se solicitará información de los menores a la autoridades de Estados Unidos.

DiDi se deslinda del caso y conductores de taxis exigen justicia

DiDi notificó al medio Infobae México que el viaje no se realizó ni se solicitó a través de la aplicación DiDi

“La última conexión registrada del conductor fue en octubre de 2025″, indicó la aplicación.

Conductores de taxis de plataforma comenzaron a congregarse en el estacionamiento de una plaza conocida para realizar una caravana en honor a Flaviano.

Se dirigieron a las instalaciones de la FGEBC sobre la calzada de los Presidentes, para exigir justicia, en donde manifestaron su idignación, tristeza y enojo por lo ocurrido. Compañeros recuerdan a Flaviano como una persona honrada que salió a trabajar y fue asesinado sin motivo.