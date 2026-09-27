Constructores duranguenses perciben 'castigo' en recurso federal

El sector de la construcción de Durango está resintiendo la falta de recursos para inversión pública por parte del Gobierno Federal, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Iram Ciceña Mejorado.

Explicó que programas y fondos clave que anteriormente permitían la participación de diversos contratistas, tales como el Ramo 23, el Fondo Minero y el Fonden , fueron cancelados, “se ha castigado a Durango y a todo el país”, agregó.

Aunque reconoció la importancia de los apoyos directos a la población por parte de la Federación, enfatizó que la infraestructura y la obra pública deben ser el legado de cualquier administración.

En tal sentido, el representante del sector de la construcción detalló los principales pendientes y presupuestos requeridos para la entidad, tales como el de la modernización de la carretera Canatlán-Santiago y la conclusión de la carretera a Parral, que no cuentan con asignación de recursos dentro del presupuesto federal.

“Es una carretera que le hace falta desde hace muchos años a Durango, hay muchos accidentes”, mencionó.

Asimismo, expuso que todavía falta que se apliquen este año las bolsas de infraestructura de programas para obras en municipios, de Proagua y del Fondo de Aportaciones Múltiples que regularmente se ejecutan de noviembre a enero.

Y confió en que se logren etiquetar obras antes de la definición final de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, para Durango, para el próximo año.