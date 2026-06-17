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OPERATIVO DURANGO

Continúan los operativos federales en Durango: aseguran más domicilios en la capital

Habitantes de diversas zonas han reportado la presencia de Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Continúan los operativos federales en Durango: aseguran más domicilios en la capital

Continúan los operativos federales en Durango: aseguran más domicilios en la capital

REDACCIÓN WEB
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Fuerzas federales han mantenido actividad constante en Durango durante este miércoles 17 de junio, primero se informó sobre un decomiso de armas y vehículos en una vivienda de Las Huertas y a horas de esto, vecinos del fraccionamiento Lomas del Sahuatoba y otros puntos de la ciudad han reportaron nuevas movilizaciones. 

Según la información, elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano arribaron cerca de las 17:00 horas este lugar de Durango capital para llevar a cabo un operativo, el cual tendría como objetivo asegurar una finca ubicada en ese sitio. 

A la par, en Los Remedios también se registra intensa moviliación de estos elementos para el cateo y aseguramiento de otras viviendas; así como en diversos puntos de la ciudad como Colonia Guillermina, Real del Mezquital e incluso Praxedis, lugar donde ocurrió un enfrentamiento entre estos elementos y civiles armados. 

No obstante, hasta el momento no hay mayores datos acerca de estas movilizaciones, por lo que se espera que en próximas horas autoridades den a conocer el resultado de esta actividad. 

Lee: ¡Otro más! Aseguran arsenal y material explosivo tras cateo en inmueble de Durango



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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