Continúan los operativos federales en Durango: aseguran más domicilios en la capital

Fuerzas federales han mantenido actividad constante en Durango durante este miércoles 17 de junio, primero se informó sobre un decomiso de armas y vehículos en una vivienda de Las Huertas y a horas de esto, vecinos del fraccionamiento Lomas del Sahuatoba y otros puntos de la ciudad han reportaron nuevas movilizaciones.

Según la información, elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano arribaron cerca de las 17:00 horas este lugar de Durango capital para llevar a cabo un operativo, el cual tendría como objetivo asegurar una finca ubicada en ese sitio.

A la par, en Los Remedios también se registra intensa moviliación de estos elementos para el cateo y aseguramiento de otras viviendas; así como en diversos puntos de la ciudad como Colonia Guillermina, Real del Mezquital e incluso Praxedis, lugar donde ocurrió un enfrentamiento entre estos elementos y civiles armados.

No obstante, hasta el momento no hay mayores datos acerca de estas movilizaciones, por lo que se espera que en próximas horas autoridades den a conocer el resultado de esta actividad.

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