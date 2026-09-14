Convivencia termina con hombre lesionado tras ser golpeado por cuatro en la Anáhuac

Una convivencia en la que varias personas consumían bebidas alcohólicas terminó en una agresión que dejó a un hombre lesionado y hospitalizado, durante la mañana del domingo en la colonia Anáhuac, de la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como José Manuel Graciano Alanís, de 37 años , quien aproximadamente a las 09:45 horas ingresó al área de Urgencias del Hospital General 450 para recibir atención médica por los golpes que presentaba.

Al ser entrevistado por elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango, José Manuel relató que cerca de las 06:00 horas se encontraba en un parque de la colonia Anáhuac, donde consumía bebidas alcohólicas en compañía de su esposa, su cuñado y otras seis personas.

Según su declaración, en determinado momento comenzó una discusión entre los presentes y la situación rápidamente subió de tono hasta convertirse en una agresión física.

El afectado señaló que su cuñado, identificado como Braulio, así como otros tres hombres de quienes desconoce sus datos, presuntamente comenzaron a golpearlo en diferentes partes del cuerpo.

José Manuel presentó golpes principalmente en el rostro y abdomen, por lo que posteriormente se trasladó al Hospital General 450, donde fue valorado por personal médico y se notificó de su ingreso a las autoridades.

El lesionado manifestó que, una vez que sus condiciones de salud se lo permitan, acudirá ante la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente por la agresión y proceder legalmente contra quienes resulten responsables.