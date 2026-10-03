Coronelas de Durango: el club anuncia un nuevo fichaje para la temporada 2027, ¿de quién se trata?

Las Coronelas de Durango continúan dando forma a su plantilla de cara a la temporada 2027 de la Liga de Voleibol Profesional de México (LVP MX) y ahora anunciaron la incorporación de una colocadora mexicana que llegará al conjunto campeón después de haber formado parte de Leonas Voleibol de León.

El movimiento representa una nueva pieza para el proyecto que prepara el equipo duranguense para la defensa de su campeonato , luego de que durante las últimas semanas comenzara a revelar tanto renovaciones como incorporaciones para su segunda participación dentro del circuito profesional.

¿De quién se trata?

Es nada más y nada menos que Monserrat Escalona, originaria de Cuernavaca, Morelos, nació el 20 de octubre de 1999 y se desempeña como colocadora. De acuerdo con registros especializados, cuenta con una estatura de 1.65 metros y durante la temporada 2026 apareció en el roster de Leonas Voleibol, uno de los seis clubes que participaron en la edición inaugural de la LVP MX.

Su llegada a Durango significará un cambio de camiseta dentro de la propia liga, pues durante la campaña anterior Escalona defendió al conjunto de León, donde compartió la posición de colocadora con jugadoras como Marisol Sánchez y Vanessa García.

Coronelas sigue construyendo su plantel para 2027

La incorporación de Monserrat Escalona se suma a los diferentes movimientos que Coronelas ha realizado pensando en la siguiente campaña. El conjunto duranguense llega a 2027 con la responsabilidad de defender el campeonato conquistado durante su histórica primera temporada, en la que terminó invicto y se convirtió en el primer monarca de la liga profesional femenil.

Para el nuevo torneo, la organización también ha asegurado la continuidad de piezas importantes como Victoria Caballero, Daniela Barraza y Atenas Gutiérrez, mientras que recientemente confirmó el regreso de la duranguense Michelle Lizárraga.

Con Escalona, Coronelas agrega competencia y profundidad en una posición fundamental para la distribución ofensiva, mientras continúa revelando paulatinamente el plantel con el que buscará mantenerse entre los protagonistas de la LVP MX durante la temporada 2027.