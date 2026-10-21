Costco prepara nuevas tiendas para 2027; ¿Durango está entre sus planes?

La cadena contempla una nueva sucursal en México dentro de su expansión internacional, mientras algunas ciudades mantienen la expectativa de recibir una tienda.

La expansión de Costco vuelve a poner sobre la mesa una pregunta para los consumidores duranguenses: ¿cuándo llegará una sucursal a la capital? La compañía presentó sus planes para el año fiscal 2027 y México figura entre los mercados donde prevé aumentar su presencia.

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Sin embargo, el anuncio requiere distinguir entre las aperturas programadas por la empresa, los proyectos que realizan trámites y las ciudades mencionadas en planes anteriores.

¿Cuántas tiendas abrirá Costco?

Durante la presentación de sus resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026, Costco informó que contempla 33 aperturas para el ejercicio fiscal 2027, de las cuales cinco corresponden a reubicaciones.

Dentro de su expansión internacional, la compañía prevé una tienda en México, cinco en Canadá y cuatro en Europa. En esa presentación no precisó la ciudad mexicana que recibirá la nueva sucursal ni su fecha de inauguración.

Además, la referencia corresponde al calendario fiscal de la empresa, por lo que no debe interpretarse automáticamente como una apertura durante el año calendario 2027.

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¿Qué se sabe de Costco en Durango?

Durango tiene un antecedente dentro de las expectativas de crecimiento de la cadena. En octubre de 2025, El Siglo de Durango publicó que la ciudad había sido mencionada entre los planes de expansión de Costco México, a partir de declaraciones de su director financiero durante el Retail Day.

No obstante, en ese momento no se establecieron fechas para concretar la instalación.

Posteriormente, la Secretaría de Desarrollo Económico estatal reconoció que existían acercamientos con la empresa desde hacía dos años, relacionados con terrenos y servicios, aunque aclaró que no contaba con información oficial sobre una instalación.

Con los anuncios revisados hasta ahora, no es posible identificar a Durango como la sede de la sucursal contemplada para el ejercicio fiscal 2027. Tampoco hay una fecha de apertura confirmada para la capital.

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¿Dónde podría instalarse la nueva sucursal?

Uno de los proyectos que registra gestiones recientes se encuentra en Lomas de Angelópolis, en San Andrés Cholula, Puebla.

De acuerdo con información obtenida por Alcance Diario, representantes de Costco se acercaron al Ayuntamiento para conocer los trámites necesarios ante Desarrollo Urbano. El proyecto todavía requiere avanzar en autorizaciones, incluida la evaluación de impacto ambiental.

Aunque ese acercamiento representa un paso administrativo, no equivale a una fecha definitiva de inauguración ni confirma que se trate de la unidad anunciada para el ejercicio fiscal 2027.

Para Durango, la expectativa continúa: existe el antecedente de su mención en los planes de crecimiento, pero falta un anuncio que precise ubicación y calendario para hablar de una próxima apertura.