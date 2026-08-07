Covid-19 tiene una nueva variante en 2026 y está presente en México, ¿cuál es?

Recientemente se informó que la variante XFG de COVID-19 ya circula en México, aunque presenta una mayor capacidad de transmisión no se ha asociado con síntomas más graves de acuerdo con especialistas en el tema, se recomienda estar informado. A continuación te contamos más detalles sobre esta cepa.

Las letras de XFG no es un acrónimo sino el nombre científico utilizado para identificar este nuevo linaje del SARS-CoV-2, pero se ha detallado que se trata de una derivada de linajes previos de la variante Ómicron, hay que recalcar que son el resultado de la evolución natural del virus.

¿Que riesgo real representa la variante XFG?

Con información del medio Uno TV, en entrevista con la líder de Vacunas de la farmacéutica Pfizer en México Diana E. Abreu, mencionó que la variante ha reportado un incremento en su transmisión con al menos 700 casos confirmados y lo que llama la atención es que si se han reportado defunciones.

"Se incrementó ahora en julio de este año y se reporta aproximadamente alrededor del 18%, ya en la vigilancia epidemiológica reciente. Las autoridades hablan de 700 casos aproximadamente ya confirmados… si han habido defunciones”, Indico la especialista.

También explicó que la variante es una especie de actualización natural del virus de la cepa del linaje Ómicron, pero la diferencia es que es más transmisibles que las anteriores versiones lo que indica que una persona infectada puede tener una mayor facilidad de contagiar a quienes lo rodean especialmente en lugares cerrados o con poca ventilación.

“Si estamos en una reunión o en un salón poco ventilado y alguien tiene la enfermedad, aunque no presente síntomas, será mucho más fácil que otras personas se contagien”, puntualizó.

¿Qué síntomas nuevos presenta y en que lugares de México se han incrementado los casos?

Abreu indicó que esta variante no produce síntomas nuevos con respecto a otras versiones por lo que su detección es parecida en cuanto a malestares y dependerá de cada persona y su condiciones de salud.

A su vez mencionó los grupos que representan mayor riesgo al contraer esta enfermedad. Entre ellos podemos encontrar:

Adultos mayores.

Personas con diabetes.

Pacientes con hipertensión.

Personas con obesidad.

Pacientes inmunosuprimidos o inmunocomprometidos.

“En estas personas sí puede provocar una neumonía, llevarlas a hospitalización e incluso causar la muerte”, comentó.

Estas son algunas medidas básica de prevención ante la aparición síntomas:Informarse a través de fuentes confiables

Acudir con el médico ante síntomas respiratorios.

Usar cubrebocas si se presentan síntomas o al convivir con otras personas vulnerables.

Lavarse las manos con frecuencia.

Mantener bien ventilados los espacios cerrados.

Evitar sitios con poca ventilación cuando exista un mayor riesgo de contagio.

El aumento de casos se ha registrado en ciudades de alta movilidad como la Ciudad de México (CDMX). Pero a la para, destacó que actualmente la población cuenta con mayor inmunidad y mejores herramientas prevención en comparación a los tiempos de pandemia.

Los síntomas pueden ser estos son algunos de los síntomas: