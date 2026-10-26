Crece hartazgo en gremio médico de Durango por constantes agresiones en hospitales públicos

El gremio de salud en Durango enfrenta un preocupante hartazgo ante las constantes agresiones físicas y verbales de las que son objeto en el ejercicio de sus labores, una situación que volvió a evidenciarse la noche del pasado domingo cuando una enfermera del HGZ No. 1 del IMSS fue violentamente golpeada por el familiar de un paciente.

De acuerdo con Iyali Martínez, presidenta del Colegio de Enfermeras de Durango, los hechos ocurrieron cuando un joven ingresó al área de control del nosocomio e increpó a la trabajadora de la salud, a quien acusó de haberle realizado llamadas telefónicas para exigirle que acudiera a atender a un paciente adulto mayor de 82 años que había sido dejado sin acompañante desde la noche del sábado.

Sin mediar mayor diálogo, el sujeto le propinó diversos puñetazos en la espalda y en el rostro.

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Ante la agresión, elementos de seguridad privada del hospital intervinieron de inmediato y solicitaron el apoyo de las corporaciones a través del sistema de emergencias 911, lo que permitió la detención del presunto responsable en el lugar de los hechos y su puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La representante gremial indicó que la afectada recibió asesoría jurídica y acudió acompañada por agentes ministeriales para interponer la denuncia formal correspondiente.

Martínez advirtió que este tipo de incidentes violentos no son casos aislados, recordando que hace unos días se registró otra agresión en contra de una doctora en El Salto , lo que mantiene a los trabajadores expuestos a un clima constante de riesgo.

Enfatizó que en los hospitales bajo el esquema de puerta abierta, como el IMSS y el ISSSTE, la presencia y el acompañamiento de los familiares son fundamentales para el cuidado integral de los pacientes, lamentando que se presenten situaciones de abandono de adultos mayores y que el personal de enfermería sea blanco de ataques por cumplir con su labor.