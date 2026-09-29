Cronología: lo que sabemos de la muerte de dos jóvenes halladas en un motel de Durango

La muerte de dos jóvenes encontradas en un motel de la salida a Mazatlán mantiene abiertas preguntas sobre lo ocurrido durante su estancia. Desde el hallazgo, registrado la noche del lunes 28 de septiembre, surgieron nuevos datos sobre su llegada al establecimiento, su identificación y las primeras investigaciones.

Los reportes iniciales apuntan a una posible autolesión; sin embargo, las circunstancias precisas deberán establecerse mediante los estudios forenses y las diligencias ministeriales.

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Esta es la cronología de la información conocida hasta este martes 29 de septiembre.

Lunes, 15:30 horas: llegaron al motel

De acuerdo con las primeras indagatorias, las jóvenes llegaron aproximadamente a las 15:30 horas del lunes al Motel Jardín, ubicado sobre la salida a Mazatlán, en la ciudad de Durango.

Ambas arribaron a bordo de un taxi y ocuparon una habitación. El horario corresponde a su ingreso al establecimiento y no permite determinar en qué momento ocurrieron los fallecimientos.

Por la noche: concluyó el tiempo contratado

Una vez terminado el periodo de estancia, personal de recepción intentó comunicarse con las huéspedes, pero no obtuvo respuesta.

Ante esa situación, un empleado acudió a revisar la habitación y encontró a las dos jóvenes. El trabajador avisó al encargado del establecimiento, quien solicitó apoyo a través del número de emergencias.

Alrededor de las 20:20 horas: reportaron el hallazgo

Los reportes disponibles ubican el descubrimiento y la solicitud de auxilio entre las 20:20 y las 20:30 horas del lunes.

Estos horarios corresponden al hallazgo y al aviso a los servicios de emergencia; no representan una hora confirmada de muerte.

Al establecimiento acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de emergencias médicas. Tras revisar a las jóvenes, los paramédicos confirmaron que ambas ya no presentaban signos vitales.

Esa misma noche: comenzaron las investigaciones

Personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales intervino para procesar la habitación y recabar los indicios necesarios para esclarecer lo ocurrido.

Desde los primeros reportes circuló una versión que apuntaba a una posible autolesión. En ese momento, tanto la identificación de las fallecidas como las circunstancias de sus muertes permanecían pendientes de corroboración.

Martes: se conocieron nuevos datos de las jóvenes

En la actualización del martes se informó que documentos localizados en la habitación permitieron identificarlas como Frida Cecilia, de 20 años, y Diana Lucía, de 21.

También se señaló que presumiblemente eran estudiantes de Enfermería. La información disponible no precisa una confirmación de la institución educativa, por lo que ese dato permanece como preliminar.

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¿Qué indican las primeras indagatorias?

La revisión inicial reportó indicios compatibles con una posible autolesión y no identificó otros signos de violencia en la habitación.

No obstante, estos hallazgos deben distinguirse de una conclusión definitiva de la investigación. Por sí solos tampoco permiten establecer que los fallecimientos ocurrieron exactamente al mismo tiempo ni determinar sus motivos.

Los resultados forenses y las diligencias ministeriales serán los que permitan precisar las circunstancias de las muertes. Hasta entonces, no existe sustento para atribuirlas a conflictos personales ni a otras versiones sobre la vida privada de las jóvenes.