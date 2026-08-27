¿Cuál era el mayor miedo de 'El Chapo' Guzmán? Esto es lo que reveló su psicóloga

Joaquín “El Chapo” Guzmán fue durante años uno de los hombres más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses debido a su papel como líder del Cártel de Sinaloa. Aunque ha pasado ya más de 10 años desde su última detención, el reciente estreno de la película “La Captura” en Netflix ha generado más curiosidad sobre la vida del famoso narcotraficante mexicano.

Más allá de su trayectoria dentro del crimen organizado, surgieron a la superficie las conversaciones que sostuvo con la criminóloga y psicóloga Mónica Ramírez Cano, que permitieron conocer algunos aspectos de su personalidad, su manera de pensar y hasta los temores que conservaba desde su infancia.

La especialista tuvo la oportunidad de entrevistarlo cuando todavía se encontraba preso en México, antes de que fuera extraditado a Estados Unidos.

En esos encuentros, Ramírez Cano analizó la forma en que Guzmán Loera se comportaba y respondía ante diferentes situaciones, con lo que logró identificar algunos de sus principales rasgos de personalidad.

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De acuerdo con la criminóloga, en un primer momento “El Chapo” podía mostrarse reservado y cuidadoso en el trato, aunque con el paso de las conversaciones llegaba a sentirse en confianza.

“Es una persona respetuosa, cuida mucho las formas, cordial, amable, muy reservada, pero cuando entablas confianza puedes platicar con él de manera extraordinaria, lo que te permite saber cómo opera su mente”, señaló.

¿Cómo era la personalidad de 'El Chapo' Guzmán?

A partir de las entrevistas, Ramírez Cano identificó en Guzmán Loera algunos rasgos relacionados con el narcisismo, particularmente por la importancia que daba a sentirse reconocido y considerado alguien especial.

La especialista aclaró que esto no significaba que pudiera ser catalogado como un psicópata, aunque sí presentaba algunos rasgos relacionados con este tipo de personalidad.

“No es un psicópata. Tiene rasgos psicopáticos y rasgos narcisistas que se reflejan en una necesidad de admiración, de sentirse único y especial”, expresó.

Otro de los aspectos que llamó la atención de la criminóloga fue la manera en que Guzmán Loera interpretaba las actividades a las que se había dedicado durante buena parte de su vida.

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Según la especialista, “El Chapo” podía verse a sí mismo como una especie de empresario que había encontrado una oportunidad de negocio dentro de una actividad ilegal.

“A diferencia de otros capos que tienden a personalizar más el ejercicio de la delincuencia, como el Z-40 que comete actos atroces de violencia, Guzmán Loera es un capo de la vieja escuela que respeta la palabra.”

¿Cuál era el mayor miedo de “El Chapo” Guzmán?

Aunque las conversaciones abordaron temas relacionados con su personalidad, sus fugas y la posibilidad de ser extraditado, un momento que llamó la atención fue cuando la criminóloga le preguntó directamente cuáles eran sus miedos.

Guzmán Loera aseguró que no era una persona que acostumbrara a sentir temor con facilidad, pero reconoció que había una situación que sí provocaba miedo.

“Usted sabe que soy poco de temer, pero lo que sí me da mucho miedo es la oscuridad”, le respondió.

El temor, según explicó el propio capo, tenía su origen en una experiencia que vivió durante su infancia.

De acuerdo con su relato, cuando era niño tenía que salir de madrugada para ir al baño, y para hacerlo debía atravesar un patio trasero de su casa.

En uno de los costados había una fuente, y en una de las ocasiones en las que pasaba de madrugada, un objeto cayó dentro y produjo un fuerte ruido.

Guzmán relató que el ruido lo tomó por sorpresa y provocó que saliera corriendo, y esto hizo que también se despertaran sus hermanos, que estaban dentro de la vivienda.

“Es que déjeme le cuento que cuando yo era chiquito, teníamos que salir al baño y atravesar el patio trasero que en un costado tenía una fuente y un día que salí en la madrugada, ya no me podía aguantar, en ese momento, algo muy pesado cayó en la fuente y salí hecho una bala, ocasionó tal ruido que también uno de mis hermanos se despertó del susto”, reveló.

La experiencia habría sido suficiente para Guzmán Loera, siendo un niño, comenzara a sentir miedo al cruzar solo por aquel lugar durante la noche.

“Nombre oiga, estábamos tan asustados, yo más, que jamás pude atravesar ese patio solo”.

Así, pese a que la vida de Guzmán Loera estuvo marcada por persecuciones, enfrentamientos y dos fugas de prisión, uno de sus principales temores tenía que ver con algo mucho más cotidiano: encontrarse en medio de la oscuridad.

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