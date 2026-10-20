¿Cuánto cuesta morir en Durango? Los gastos que una familia debe contemplar

Despedir a un ser querido también obliga a tomar decisiones económicas, muchas veces en cuestión de horas. Entre la funeraria, los traslados y el lugar donde descansarán los restos, la cuenta puede reunir conceptos que una familia no tenía previstos.

En Durango, calcular ese gasto requiere separar el servicio funerario de los cobros del cementerio. Contratar un paquete con velación y ataúd no significa necesariamente que estén incluidos el terreno, la sepultura o todos los permisos.

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¿Cuánto cuesta un espacio en el panteón?

La Ley de Ingresos del Municipio de Durango para 2026 establece tarifas en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Este año, su valor diario es de 117.31 pesos.

Con esa referencia, la venta de un lote en el área económica del Panteón Getsemaní equivale a 10 mil 792.52 pesos, mientras que en el área particular asciende a 21 mil 585.04 pesos.

Son precios del lote: no representan el costo total de despedir y sepultar a una persona.

La tabla municipal también contempla la inhumación en fosa con gaveta por mil 935.62 pesos, considerando los conceptos agrupados en ese servicio. Para una fosa sin gaveta, el importe señalado es de mil 419.45 pesos.

La disponibilidad del espacio y los trabajos necesarios deben confirmarse directamente antes de calcular el presupuesto.

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¿Y si la familia elige cremación?

El permiso municipal de cremación está fijado en 18 UMA, equivalentes a dos mil 111.58 pesos.

Este cobro corresponde únicamente al permiso. El procedimiento de cremación, la urna, el traslado y una posible velación deben revisarse en la cotización de la funeraria.

Por ello, ese monto no debe confundirse con el precio de una cremación completa.

¿Qué otros gastos pueden aparecer?

Al solicitar un presupuesto, conviene preguntar por el traslado inicial, la preparación del cuerpo, el ataúd o la urna, la sala de velación y el traslado al cementerio o crematorio.

También es necesario revisar si existen límites de distancia, horarios o cargos por servicios adicionales. Flores, esquelas, ceremonias religiosas y monumentos pueden representar desembolsos separados si la familia decide contratarlos.

Profeco recomienda comparar al menos tres proveedores, solicitar presupuesto y contrato por escrito, y conservar los comprobantes. La descripción de lo contratado permite identificar qué está cubierto y qué podría aumentar la cuenta.

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¿Hay apoyos para familias sin recursos?

La legislación municipal contempla la posibilidad de exentar parcial o totalmente los derechos de panteones cuando los deudos carezcan de recursos económicos. Su aplicación debe solicitarse y revisarse con el organismo correspondiente.

Así, no existe una sola cifra que responda cuánto cuesta morir en Durango: el total depende del servicio elegido, de si la familia ya cuenta con un espacio y de los conceptos incluidos en el contrato.