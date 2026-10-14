¿Cuánto cuesta realmente tener un auto eléctrico? Los gastos más allá de comprarlo

Cambiar las visitas a la gasolinera por un cable conectado en la cochera parece una buena manera de ahorrar. Sin embargo, antes de estrenar un automóvil eléctrico, conviene hacer una cuenta que vaya más allá del enganche y las mensualidades: también hay que preparar el lugar donde se cargará y calcular cuánto costará mantenerlo en movimiento.

Para quienes consideran esta opción en Durango, el presupuesto depende tanto del vehículo como de las condiciones de su vivienda y los recorridos que realizan.

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La cochera también entra en la cuenta

Uno de los primeros gastos puede estar en casa. Aunque algunas agencias incluyen el cargador, es necesario confirmar si la promoción también cubre su instalación y hasta dónde alcanza.

Como referencia nacional, la Electro Movilidad Asociación (EMA) ha señalado costos de instalación de alrededor de 14 mil a 15 mil pesos, con variaciones según la distancia entre el medidor y el estacionamiento. Una instalación cercana puede costar menos; recorridos largos de cable y adecuaciones pueden elevar la cuenta. Estos montos no constituyen una cotización para Durango.

El equipo se cobra aparte cuando no viene incluido. Por ejemplo, el proveedor Powex publica un cargador de 7.4 kilowatts en 21 mil 750 pesos más IVA, sin instalación. Es una referencia comercial, no un precio único del mercado.

En una vivienda del centro de Durango, la revisión debe considerar la capacidad del tablero, cableado, tierra física y protecciones. La apariencia de las paredes, por sí sola, no permite determinar si la instalación eléctrica es adecuada.

¿Cuánto subirá el recibo de luz?

La electricidad sustituye a la gasolina, pero también se paga. CFE promueve un segundo medidor para cargar el vehículo y señala que el equipo debe quedar completamente separado de la instalación eléctrica de la vivienda.

Separar los consumos permite identificar el gasto del automóvil. Antes de contratar, conviene confirmar con CFE la tarifa aplicable y los cargos correspondientes; no debe asumirse que existe una tarifa especial subsidiada para autos eléctricos.

Para visualizar el gasto, puede hacerse un ejercicio: un vehículo que consuma 15 kilowatts-hora por cada 100 kilómetros necesitaría 150 para recorrer mil kilómetros mensuales. A un precio supuesto de cuatro pesos por kilowatt-hora, serían 600 pesos, antes de pérdidas durante la carga y otros cargos.

Un automóvil de gasolina con rendimiento de 15 kilómetros por litro necesitaría unos 67 litros para ese recorrido. A un precio supuesto de 24 pesos por litro, gastaría aproximadamente mil 600 pesos. Son escenarios ilustrativos, no tarifas ni rendimientos garantizados.

Mantenimiento, seguro y batería

El presupuesto también debe incluir seguro, llantas, frenos, servicios y depreciación. Los eléctricos tienen programas de mantenimiento: BYD, por ejemplo, publica tablas de servicios para sus vehículos.

Respecto a la batería, hay que pedir por escrito la garantía y una cotización de reparación o reemplazo para el modelo elegido. No existe una cifra universal, ni debe tratarse su sustitución como un gasto anual obligatorio.

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¿Cuándo se recupera la inversión?

Si un eléctrico y su instalación cuestan 60 mil pesos más que una alternativa de gasolina y el ahorro de energía es de mil pesos mensuales, compensar esa diferencia tomaría cinco años, considerando únicamente ese ahorro.

Para un conductor de Durango, la cuenta debe sumar además las condiciones de carga en sus rutas habituales. La autonomía anunciada puede variar con la velocidad, el clima, el peso y las condiciones del camino.

El verdadero costo, entonces, empieza con el precio del auto, pero también pasa por la cochera, el recibo de luz y los kilómetros que realmente se recorren.