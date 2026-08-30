Cuestionan selección de solo cuatro obras en Muestra Estatal de Teatro Durango 2026

La Muestra Estatal de Teatro Durango 2026 lanzó su convocatoria hace algunas semanas, con el fin de reunir nuevamente a compañías, colectivos y creadores escénicos de la entidad para mostrar la diversidad de propuestas teatrales que se realizan en la capital. Sin embargo, la publicación de los resultados abrió una discusión entre integrantes de la comunidad teatral, quienes cuestionaron el número de propuestas anunciadas por el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED).

La convocatoria, cuyo registro permaneció abierto hasta el pasado 14 de agosto, establecía entre sus bases que serían seleccionadas ocho compañías, grupos teatrales o colectivos , con funciones programadas entre el 20 y el 27 de septiembre en distintos municipios de Durango.

Esta semana, no obstante, el ICED dio a conocer únicamente cuatro propuestas seleccionadas , situación que provocó cuestionamientos entre participantes y usuarios de redes sociales, quienes pidieron conocer qué ocurrió con las cuatro selecciones restantes.

CUESTIONAN CUMPLIMIENTO DE CONVOCATORIA

Entre los comentarios publicados en las redes sociales del ICED se encuentran reclamos de integrantes de la comunidad teatral que señalaron que las condiciones establecidas en la convocatoria debían respetarse y que todos los participantes habían realizado un proceso para cumplir con los requisitos solicitados.

“¿Por qué no se respetó la convocatoria? No me quedó claro. ¿Qué pasó? Deben apoyar a todos los actores y actrices. Todos queremos participar. Todos tenemos los mismos derechos”, cuestionó una de las personas que reaccionó a la publicación.

Otra de las participantes manifestó su inconformidad al señalar que las compañías realizaron el proceso correspondiente y confiaban en que sus propuestas serían tomadas en cuenta: “Estuvimos concursando y cumpliendo con todo lo establecido, estábamos seguros que quedaríamos, nuestra obra de teatro aporta muchísimo a nuestras tradiciones”.

El número de seleccionados fue uno de los principales puntos señalados por los usuarios. “Se supone que serían 8 obras seleccionadas, no cumplieron con la convocatoria”, expresó otro comentario.

También hubo críticas hacia el proceso de selección, como la de una persona que escribió: “Este tipo de convocatoria por dedazo desmotivan a cualquiera, sobre todo cuando uno se esmera en cumplir con todos los requisitos”.

¿QUÉ DICE LA CONVOCATORIA?

De acuerdo con las bases de la Muestra Estatal de Teatro Durango 2026, podían participar compañías, grupos teatrales o colectivos integrados por creadores mexicanos o extranjeros con residencia legal en Durango, siempre que cumplieran con los requisitos establecidos.

El punto seis de la convocatoria señalaba de manera específica que “se seleccionarán ocho compañías, grupos teatrales o colectivos”, de las cuales cinco serían programadas en los municipios contemplados por la muestra y tres en Durango capital.

Como parte de las condiciones de participación, cada compañía seleccionada recibiría 17 mil 400 pesos por una función, cantidad establecida como pago único a manera de honorarios, con impuestos incluidos.

Las bases también contemplaban un incentivo adicional, la compañía, grupo teatral o colectivo que obtuviera la mejor calificación por parte del jurado sería programado con una función pagada en el Primer Encuentro Regional de Teatro del Norte Durango 2026, programado del 12 al 17 de octubre en Durango capital, dentro del marco del Festival Revueltas 2026.

LAS CUATRO PROPUESTAS ANUNCIADAS

Las propuestas que fueron dadas a conocer como seleccionadas son “¿Puede un fantasma tener mi voz?”, de Melissa Zaragoza; “¡Papá, mamá! ¿Qué es ser niñx?”, de la Colectiva Transeúnte, desarrollada por Karen Meza Flores y Anahí Galarza Santillán; “Bebé, un lugar seguro”, de Teteutzin Artes Vivas, dirigida por Perla María Mapula Estrada; y “En la tierra de los corderos”, de Alexis Casas Eleno, presentada por el colectivo Espejo de Hueso, bajo la dirección de Brian Smythe Mendoza.

Hasta el momento, la publicación de resultados no precisa las razones por las que fueron anunciadas únicamente cuatro compañías, por lo que permanece entre la comunidad teatral la expectativa de conocer si habrá una aclaración por parte del ICED respecto al proceso y al número final de seleccionados.