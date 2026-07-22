¡Cuidado! Así funciona el fraude que 'se traga' tu tarjeta en el cajero automático

Una tarjeta que queda atorada, un número de atención colocado junto al cajero y un supuesto ejecutivo dispuesto a resolver el problema forman parte de un fraude diseñado para obtener el plástico y el NIP de la víctima.

Aunque publicaciones recientes lo presentan como una nueva modalidad, el mecanismo es una variante del llamado “lazo libanés” o card trapping, una práctica documentada desde hace años. Los delincuentes colocan un dispositivo en la ranura del cajero para impedir que la tarjeta regrese al usuario una vez realizada la operación.

Al creer que el cajero retuvo el plástico por una falla, la persona puede buscar ayuda en el mismo equipo. Ahí aparece la segunda parte del engaño: una calcomanía con un supuesto número de atención del banco, colocada previamente por los defraudadores.

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Quien responde la llamada se hace pasar por ejecutivo bancario y solicita información como el NIP, con el argumento de que es necesario para liberar, bloquear o recuperar la tarjeta. También puede pedir que el usuario se retire y acuda posteriormente a una sucursal.

Una vez que la víctima se aleja, los delincuentes recuperan el plástico mediante el dispositivo instalado en la ranura. Al contar también con el NIP, pueden intentar realizar retiros en efectivo o efectuar otras operaciones antes de que la tarjeta sea bloqueada.

Contrario a lo señalado en algunos mensajes virales, el fraude no necesariamente permite “entrar a la cuenta” mientras la persona permanece en la llamada. El principal riesgo es que los responsables obtengan tanto la tarjeta física como la clave necesaria para utilizarla.

IA

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¿Qué hacer si el cajero retiene tu tarjeta?

La primera recomendación es no abandonar el lugar sin bloquear el plástico, siempre que hacerlo no represente un riesgo para la seguridad personal. El bloqueo puede realizarse desde la aplicación bancaria o llamando al número oficial que aparece en el sitio web del banco o en otra tarjeta.

No se debe llamar a números escritos o pegados en el cajero, pues podrían haber sido colocados por los delincuentes. Tampoco hay que aceptar ayuda de desconocidos ni volver a introducir el NIP frente a otras personas.

Las instituciones financieras no solicitan el NIP completo por teléfono para liberar una tarjeta. Esta clave es personal y no debe compartirse con ejecutivos, familiares ni terceros.

Antes de utilizar un cajero, también se recomienda revisar la ranura, el teclado y la pantalla. Si alguna pieza se encuentra floja, sobrepuesta o presenta señales de manipulación, lo mejor es cancelar la operación y buscar otro equipo.

Si se detectan movimientos no reconocidos, es necesario reportarlos inmediatamente al banco y conservar el folio de aclaración. En México, también puede presentarse una reclamación mediante el Portal de Queja Electrónica de la Condusef.