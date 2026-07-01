¡Cuidado! La nueva función de WhatsApp que podría abrir la puerta a fraudes con nombres de usuario

WhatsApp prepara una de sus modificaciones más importantes en materia de privacidad: permitir que los usuarios se comuniquen mediante un nombre de usuario, sin necesidad de compartir directamente su número telefónico.

La medida busca proteger la privacidad de las personas, pero también ha encendido alertas entre especialistas y autoridades por un posible nuevo frente para fraudes digitales, suplantación de identidad y engaños familiares.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, los nombres de usuario serán una función opcional que permitirá crear un identificador único, por ejemplo, @Nombre123, para que otras personas puedan contactar a un usuario sin ver necesariamente su número de teléfono. La plataforma también contempla una “clave de nombre de usuario”, como una capa adicional para evitar que cualquier persona pueda escribir solo con conocer el arroba.

Sin embargo, el riesgo está en la forma en que los delincuentes podrían aprovechar esta nueva dinámica.

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El principal peligro: hacerse pasar por alguien más

La preocupación no es que la función sea en sí misma una estafa, sino que pueda ser usada por ciberdelincuentes para cometer engaños más creíbles.

Por ejemplo, una persona podría registrar un nombre de usuario muy parecido al de un familiar, amigo, negocio, funcionario o institución. Bastaría con cambiar una letra, agregar un punto, un guion bajo o usar caracteres similares para intentar confundir a la víctima.

Así, un usuario podría recibir un mensaje de una cuenta que aparenta ser de alguien conocido y caer en solicitudes falsas de dinero, códigos de verificación, datos personales o transferencias urgentes.

Este tipo de engaño no es nuevo en WhatsApp, pero con los nombres de usuario podría cambiar la forma en que los delincuentes se presentan. Antes, muchas personas desconfiaban si el número era desconocido; ahora, el atacante podría intentar generar confianza mediante un nombre aparentemente familiar.

Alertan por posible aumento de suplantaciones

En India, uno de los mercados más grandes de WhatsApp, el gobierno pidió a Meta detener temporalmente el despliegue de esta función mientras revisa sus posibles riesgos. Autoridades de ese país expresaron preocupación por el aumento de fraudes, phishing, suplantación de identidad y otros engaños digitales relacionados con el uso de nombres de usuario.

Medios internacionales han reportado que la autoridad india solicitó a WhatsApp explicar cómo funcionará la herramienta, qué medidas de seguridad tendrá y cómo se evitará que sea utilizada para cometer fraudes.

Aunque el caso ocurre en India, el debate es relevante para cualquier país donde WhatsApp es una de las principales vías de comunicación, como México.

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¿Cómo podría operar esta estafa?

Un posible escenario sería el siguiente:

Un delincuente crea un usuario parecido al de una persona conocida, por ejemplo, cambiando una letra o agregando un punto.

Después escribe a familiares o contactos diciendo que cambió de cuenta, que perdió el celular o que necesita ayuda urgente.

La víctima, al ver un nombre familiar, podría bajar la guardia y responder sin verificar.

Luego vendría la solicitud de dinero, códigos, depósitos, fotografías de tarjetas, documentos o datos personales.

Otro riesgo es la suplantación de negocios. Un atacante podría usar un nombre similar al de una tienda, banco, paquetería, dependencia o servicio para ofrecer promociones falsas, pedir pagos adelantados o enviar enlaces maliciosos.

¿Qué recomienda hacer?

La primera recomendación es no confiar únicamente en el nombre de usuario. Aunque parezca conocido, siempre conviene verificar por otra vía antes de hacer depósitos, compartir códigos o entregar información personal.

También es importante revisar cuidadosamente el arroba. Los fraudes suelen esconderse en cambios mínimos: una letra de más, un punto, un guion bajo, una mayúscula parecida a una minúscula o una palabra ligeramente alterada.

Si alguien pide dinero de urgencia, códigos de WhatsApp, contraseñas o datos bancarios, lo mejor es detener la conversación y llamar directamente a la persona por el número que ya se tenía guardado.

Además, nunca se deben compartir códigos de verificación. Estos códigos pueden permitir que un delincuente robe una cuenta de WhatsApp y la use para engañar a más personas.

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Una función útil, pero con precauciones

Los nombres de usuario pueden ser positivos para la privacidad, especialmente porque permitirían contactar a alguien sin exponer su número telefónico. Esto puede servir en grupos, ventas, servicios, comunidades o contactos ocasionales.

El problema es que, como ocurre con muchas funciones digitales, también puede ser aprovechada por delincuentes si los usuarios no verifican con cuidado con quién están hablando.

Por ahora, la recomendación es clara: cuando esta herramienta llegue a más usuarios, no basta con ver un nombre conocido. Hay que confirmar la identidad antes de responder a solicitudes sensibles.

En WhatsApp, como en otras plataformas, el fraude no siempre empieza con un enlace sospechoso. A veces puede comenzar con un simple nombre que parece familiar.