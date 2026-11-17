Tres sujetos fueron condenados a pasar 17 años y seis meses en prisión, luego de que se acreditara su participación en el homicidio de un hombre al que sacaron por la fuerza de una vivienda, golpearon y posteriormente arrojaron a un canal de riego, en el municipio de Tlahualilo, Durango.

Los responsables del crimen fueron identificados como Rafael Delgado Favela, Guillermo Antonio Mireles Espino y Juan Carlos Barbosa Rivera , quienes actualmente permanecen recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1, donde cumplirán la condena impuesta por un juez.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Durango, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 11 de julio de 2026, cuando los tres sujetos acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Barcelona, del municipio antes mencionado, donde se encontraba Jesús Manuel Hernández Pacheco .

Alrededor de las 02:15 horas, los agresores sacaron por la fuerza a Jesús Manuel del inmueble y lo obligaron a abordar una camioneta, en la que lo trasladaron hasta las inmediaciones del ejido Balcones, donde continuaron con la agresión.

En dicho lugar, los tres hombres golpearon a la víctima en distintas partes del cuerpo, provocándole lesiones de gravedad, para posteriormente atarle las manos y arrojarlo a un canal de riego, donde horas más tarde fue localizado sin vida.

El hallazgo del cadáver dio inicio a una investigación por parte del personal de la Vicefiscalía de la Región Laguna, cuyos agentes de la Policía Investigadora de Delitos, en coordinación con peritos en criminología, recabaron las pruebas que permitieron establecer la participación de los tres sujetos en el homicidio.

Una vez identificados los responsables, el Ministerio Público solicitó a un juez las órdenes de aprehensión correspondientes, mismas que fueron ejecutadas el 29 de julio del presente año, 18 días después de cometido el crimen, por lo que los tres quedaron a disposición de la autoridad judicial.