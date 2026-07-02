Dan 4 años de cárcel a mujer detenida con vehículo blindado, armas y droga en Durango

Una mujer fue sentenciada a cuatro años de prisión en Durango tras ser encontrada penalmente responsable de delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Según informó la Fiscalía General de la República, la resolución se obtuvo mediante un procedimiento abreviado e incluyó además una multa equivalente a 80 Unidades de Medida y Actualización (UMA) , así como el decomiso del arma y demás objetos asegurados.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la colonia IV Centenario, en la ciudad de Durango , cuando presuntamente portaba un arma de fuego con cargador abastecido y seis cartuchos útiles. Además del armamento, las autoridades aseguraron la camioneta Hummer, de color amarillo, en la que se desplazaba, la cual fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal.

Las investigaciones fueron integradas por la Fiscalía Especializada de Control Regional, instancia que presentó los elementos de prueba ante la autoridad judicial para sustentar la acusación. Con la sentencia, el caso quedó concluido en primera instancia, aunque la legislación federal contempla mecanismos de revisión en caso de inconformidad.