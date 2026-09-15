¿De cuánto es la multa en Durango por tronar cohetes en las Fiestas Patrias 2026?

La noche del Grito suele venir acompañada de cohetes y fuegos artificiales. Sin embargo, en el municipio de Durango, encender pirotecnia ruidosa puede terminar en una multa que supera los 11 mil pesos. También existe una sanción para quien detone cohetes en la vía pública sin autorización, aunque su monto es menor.

La Ley de Ingresos del Municipio de Durango para 2026 establece una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) por la quema de pirotecnia que genere ruido estruendoso. Con la UMA diaria vigente, de 117.31 pesos, eso equivale a 11 mil 731 pesos.

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¿Y si se truenan cohetes en la calle?

La misma ley contempla otra infracción: detonar cohetes, encender fuegos artificiales o usar explosivos en la vía pública sin la autorización correspondiente. En este caso, la multa va de 3 a 22 UMA, es decir, de 351.93 a 2 mil 580.82 pesos durante 2026. El monto dentro de ese rango lo determina el Juzgado Cívico Municipal, al que la ley atribuye la calificación de las faltas administrativas.

Hay una diferencia clave para quien planea celebrar en casa: la falta por detonar cohetes sin autorización está redactada específicamente para la vía pública. Eso no deja libre de sanción a la pirotecnia ruidosa, que aparece como una infracción separada en el apartado municipal de medio ambiente y contaminación auditiva. La normativa municipal también prohíbe la pirotecnia caliente en eventos sociales y fiestas populares.

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¿Quién interviene?

Para estas multas, la autoridad que califica e impone la sanción administrativa es municipal, por medio del Juzgado Cívico. La Dirección Municipal de Protección Civil interviene en los aspectos de seguridad y certificación para la quema de fuegos pirotécnicos: la Ley de Ingresos incluso fija tarifas para obtener ese certificado, que no deben confundirse con una multa. La Ley de Protección Civil del Estado prevé la participación de autoridades estatales y municipales dentro de sus respectivas competencias, pero los montos señalados aquí corresponden al municipio de Durango, no a una sanción uniforme para todo el estado.

Así que, antes de celebrar con cohetes este 15 de septiembre, hay que tomar en cuenta tanto el lugar donde se pretenden encender como el ruido que producen. Que sea noche de fiesta no elimina las reglas municipales.