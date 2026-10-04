De Juanes a Plácido Domingo: cinco conciertos que marcaron al Festival Revueltas en Durango

Octubre también se recuerda por sus conciertos en Durango. Para quienes han seguido al Festival Revueltas, algunas ediciones quedaron asociadas con una larga espera frente al escenario, la visita de un artista que parecía lejano o una noche que todavía aparece en las conversaciones.

Aunque las cifras disponibles no permiten establecer un ranking histórico de asistencia, las crónicas del festival conservan testimonios de presentaciones que despertaron una respuesta importante del público. Este recorrido reúne cinco de ellas, en orden cronológico.

Juanes: una visita esperada en 2008

El 26 de octubre de 2008, Juanes fue uno de los grandes atractivos del Festival Revueltas, con una presentación en la Plaza IV Centenario.

La expectativa era tal que, antes del concierto, los organizadores proyectaban reunir a 15 mil personas. Esa cantidad correspondía a una previsión, no a un conteo final de asistentes.

Años después, la cobertura de otros conciertos del festival todavía recordaba la visita del colombiano como una de las noches de mayor efervescencia entre el público duranguense.

Yanni: un cierre diferente en 2009

Un año después, la Plaza IV Centenario recibió al pianista y compositor griego Yanni para la clausura del festival, anunciada para el 24 de octubre.

Su presentación incorporó al programa una propuesta distinta a los conciertos de pop y rock: un espectáculo encabezado por un músico instrumental de reconocimiento internacional, que llegaba después de una gira por Estados Unidos y Canadá.

La visita también quedó registrada en las crónicas posteriores como una referencia entre las grandes noches del Revueltas.

Bunbury: el turno del rock en 2010

El 12 de octubre de 2010, Enrique Bunbury y Los Santos Inocentes se presentaron en la Plaza IV Centenario como parte de la gira de Las Consecuencias.

El repertorio combinó canciones de ese disco con temas de otras etapas del cantante español, entre ellos “Aunque no sea conmigo” y “Apuesta por el rock ’n’ roll”.

Su paso por Durango se convirtió en otra de las presentaciones que las coberturas del festival recordaron por el entusiasmo de sus seguidores.

Ricardo Arjona: horas de espera en 2012

En 2012, Ricardo Arjona llevó su Metamorfosis World Tour a la clausura del Revueltas. Algunos seguidores llegaron a la Plaza IV Centenario desde las nueve de la mañana.

El concierto comenzó alrededor de las diez de la noche, después de una espera prolongada. Una escenografía inspirada en una carpa de circo acompañó el recorrido musical, que incluyó “Desnuda”, “Dime que no” y “Fuiste tú”.

La crónica de aquella presentación describió a miles de personas reunidas y documentó la llegada de seguidores de distintos lugares del país.

Plácido Domingo: una noche multitudinaria en 2018

El 17 de octubre de 2018, Plácido Domingo se presentó en los jardines del Centro de Convenciones Bicentenario. La cobertura de aquella noche reportó más de 25 mil personas.

Participaron la Orquesta Sinfónica de la UJED, la soprano Ana María Martínez y el tenor Arturo Chacón Cruz. El programa pasó de la ópera a canciones mexicanas como “Cielito lindo”, “Bésame mucho” y “Amor eterno”.

La lluvia y las filas en los accesos también formaron parte de una velada que reunió a distintas generaciones alrededor del escenario.