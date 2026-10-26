¿De qué murió 'El Komanche' en Monterrey? El mensaje que revelaría la verdadera razón

Este lunes 26 de octubre comenzó a trascender el fallecimiento de un streamer e influencer en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, luego de que su manager confirmara la noticia a través de redes sociales.

Se trata de Carlos Mauricio Gómez, alias "El Komanche" y de origen salvadoreño, que fue localizado sin vida al interior de una vivienda el domingo cerca de las 19:30 horas.

De acuerdo a la información que trasciende, pese a que realizaron todos los esfuerzos médicos, el joven de 30 años ya no contaba con signos vitales.

Aunque al inicio se pensó que todo se trataba de una noticia falsa, Byron Reyes, su mánager, dijo a través de redes sociales que era algo real y que ya había estado en contacto con su familia.

El cuerpo del creador fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en donde le practicarían la necropsia de ley correspondiente.

¿De qué murió "El Komanche"?

Durante el mensaje que emitió Byron, hacia mención de burlas hacia el streamer y agregó "el bullying a cualquier escala no es un juego" , lo que sugiere que Carlos pasaban por una situación de burlas.

Sin embargo, autoriades manifestaron que su muerte quedó clasificada como "muerte a reserva de autopsia", sin que hasta el momento se tenga un resultado oficial.

En el reporte que se realizó, se dijo que se trataría de un probable suicidio por ahorcamiento, no se encontró huellas de violencia en el lugar y el cuerpo presentó una lesión compatible con la suspensión, de acuerdo a Radio Fórmula.

No obstante, algunos usuarios de redes sociales manifestaron que en una transmisión en vivo de TikTok había pedido cinco mil dóalres para saldar una "deuda", esto antes de su muerte.

También, en otra transmisión dijo que lo que está pasando es "jodido, pero ni modo, así es esto", refiriéndose a una situación complicada que estaba vivendo.

"No nos queda de otra, pero neta chat, no le deseo este sentimiento a nadie, a nadie. Lo que yo estoy pasadno ahorita, de verdad, no le deseo esto a nadie esto (...) espero de todo corazón que nunca pasen por esto, es horrible", agrega.

A esto se suma la confesión del propio streamer en donde asegura que vivía con cinco transtornos mentales diagnosticados y había intenta quitarse la vida al menos tres veces.