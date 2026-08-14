¿Debes desconectar el módem durante una tormenta eléctrica? Esto puede pasar

Cuando comienza una tormenta eléctrica, muchas personas se apresuran a desconectar televisores, computadoras y otros aparatos costosos; sin embargo, hay un dispositivo que suele permanecer encendido y conectado durante todo el temporal: el módem de internet.

Aunque es pequeño y consume poca energía, también puede resultar dañado por una variación repentina de voltaje. El riesgo no se limita a un apagón, pues los mayores problemas pueden presentarse cuando ocurre una descarga cercana o al momento de restablecerse el suministro eléctrico.

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¿Por qué puede dañarse el módem?

Los rayos pueden generar sobretensiones capaces de desplazarse a través de las instalaciones eléctricas y afectar aparatos, incluso cuando la descarga no cae directamente sobre una vivienda.

El módem permanece conectado a la corriente y, dependiendo del servicio contratado, también puede estar unido a una línea telefónica o cable coaxial. Esto significa que la sobretensión podría encontrar más de una vía para llegar al equipo.

En conexiones de fibra óptica, el cable que transporta la señal no conduce electricidad; no obstante, el módem o terminal continúa conectado a un adaptador de corriente y, por lo tanto, no queda exento de posibles daños.

Una descarga también podría alcanzar otros dispositivos unidos mediante cables Ethernet, como computadoras, televisores, consolas o sistemas de videovigilancia.

¿Conviene desconectarlo?

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos recomienda desconectar los aparatos electrónicos antes de que llegue una tormenta. En el caso del módem, lo ideal es retirar el adaptador del enchufe y, cuando sea posible, desconectar también los cables conductores de señal, como el coaxial o telefónico.

Sin embargo, hay una advertencia importante: no se deben manipular enchufes, cables ni aparatos eléctricos cuando la tormenta ya se encuentra encima. Si ya se observan relámpagos o se escuchan truenos cercanos, resulta más seguro mantenerse alejado de las conexiones y esperar.

La prevención debe realizarse con anticipación, a partir del pronóstico del tiempo o cuando se observe que la tormenta se aproxima.

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¿Un regulador es suficiente?

Un regulador o supresor de picos puede ayudar frente a variaciones comunes del suministro eléctrico, pero no garantiza protección contra una descarga atmosférica intensa. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que los protectores convencionales pueden ser insuficientes ante los efectos de un rayo.

Después de la tormenta, es recomendable esperar a que el suministro se estabilice antes de volver a conectar el módem. Si no enciende, presenta olor a quemado o se reinicia constantemente, debe evitarse su manipulación y reportar la falla al proveedor de internet.